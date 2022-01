Mikulec plánuje realizovať reformu polície i obnoviť vozový park

Bratislava 9. januára (TASR) - Napĺňanie plánu obnovy, realizácia reformy Policajného zboru (PZ), zatraktívnenie služby hasičov a horských záchranárov, obnova vozového parku aj posilnenie boja proti hybridným hrozbám patrí medzi plány ministerstva vnútra na rok 2022. V rozhovore pre TASR to uviedol šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO).



"Rezort vnútra sa v rámci plánu obnovy sústreďuje na boj proti korupcii, pranie špinavých peňazí, bezpečnosť a ochranu obyvateľstva. Všetky naplánované investície môžeme zrealizovať až po úspešnej implementácii reforiem zadefinovaných v pláne," pripomenul Mikulec.



Cieľom reformy polície má byť zvýšenie dôveryhodnosti polície, ale aj optimalizácia a znižovanie nákladov na chod Policajného zboru. Sociálne zabezpečenie policajtov však má byť zachované a postupne sa zlepšovať. "Som presvedčený, že tieto zmeny pomôžu zvýšiť záujem o prácu v Policajnom zbore," vyhlásil minister.



Na rokovanie vlády plánuje Mikulec tento rok predložiť novelu zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, ktorou chce ministerstvo zatraktívniť štátnu službu policajtov, zvýšiť transparentnosť pri jej vykonávaní, ale aj zaviesť motivačné prvky v systéme odmeňovania. Kabinet bude rozhodovať aj o novele zákona o Policajnom zbore, ktorá zavádza základnú štruktúru PZ, ruší menovky na policajných rovnošatách a upravuje oprávnenia a donucovacie prostriedky policajtov.



"V polícii zrealizujeme potrebné systémové zmeny - rozšírime centrálne analytické pracovisko Národnej kriminálnej agentúry, vytvoríme regionálne pracoviská, ako aj nové oddelenia finančného vyšetrovania," doplnil šéf rezortu. Avizuje aj zmeny v zákone o Hasičskom a záchrannom zbore na zatraktívnenie služby hasičov a horských záchranárov.



Do ďalšieho legislatívneho procesu sa posunie zákon o centrálnom registri účtov. Podľa Mikulca došlo k dohode na zásadných pripomienkach. "Zriadením registra získame silný nástroj pre účinné predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti týkajúcej sa prania špinavých peňazí. Slovensko v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie dlhé roky zaostávalo," komentoval Mikulec. S rezortom spravodlivosti spolupracuje na príprave zákona o preukazovaní pôvodu majetku.



Jednou z priorít ministerstva je obnova vozového parku. "Minulý rok sme nakúpili 103 vozidiel v rámci obmeny automobilovej techniky vrátane služobných motocyklov a štvorkoliek. Obmenu vozového parku pre Policajný zbor budeme uskutočňovať prioritne z plánu obnovy a odolnosti, prostredníctvom ktorého plánujeme zakúpiť 752 vozidiel," priblížil Mikulec. Pripravujú sa tiež podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na nákup vrtuľníkov.



Úsporu na prevádzkových nákladoch chce rezort dosiahnuť aj investíciami do obnovy budov. Priniesť majú lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov rezortu i zníženie energetickej náročnosti budov. Pokračovať má aj dopĺňanie výstrojných súčastí pre policajtov a hasičov.