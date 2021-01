Mikulec plánuje zmeny v polícii, verejnej správe i vo voľbách

Bratislava 3. januára (TASR) - Zmeny zákonov upravujúce fungovanie Policajného zboru i Hasičského a záchranného zboru, ale aj novelu zákona o volebnej kampani a zákona o azyle, plánuje v roku 2021 minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ako uviedol v rozhovore pre TASR, výzvou bude aj dotiahnutie záležitostí v oblasti materiálno-technického zabezpečenia policajtov a hasičov.



"Rozbiehame vakcináciu, takže optimisticky verím a dúfam, že si budeme môcť postupne trochu vydýchnuť a postúpime v našich zámeroch týkajúcich sa štátnej služby policajtov, hasičov a horských záchranárov, organizácie a vykonávania volieb i reformy verejnej správy," skonštatoval. Významným dokumentom v tomto smere bude podľa neho schválený plán legislatívnych úloh vychádzajúci z programového vyhlásenia vlády.



"Už v marci chceme do legislatívneho procesu predložiť novelu zákona o štátnej službe policajtov, ktorej cieľom je zatraktívnenie služby cez nástroje ich odmeňovania, prehodnotenie súčasnej úpravy vymenovania prezidenta a zavedenie nových požiadaviek na najvyššie riadiace funkcie," priblížil Mikulec. Rovnako chce predložiť novelu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore. Zmeniť a upraviť sa majú niektoré inštitúty.



V júni má byť predložený návrh novely zákona o Policajnom zbore. Ako hovorí, budú v ňom riešiť mnoho problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe, ktorých právna úprava je pre súčasnosť už zastaraná. Obsahovať má aj zavedenie motivácie pri odhaľovaní trestnej činnosti, ale aj úpravy týkajúce sa Úradu inšpekčnej služby.



"V pláne je zmena zákona o súkromnej bezpečnosti, kde sa okrem iného počíta so zavedením telových kamier pri kontrolnej činnosti. Koncom roka plánujeme predložiť novelu zákona o ochrane pred požiarmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie štátneho požiarneho dozoru v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa stavebného konania a územného plánovania," doplnil ďalej minister.



Na jeseň plánuje predložiť novelu zákona o volebnej kampani. "Okrem iného urobíme zmeny v súvislosti s konaním volieb do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy v jeden deň," vysvetlil. V novele zákona o organizácii miestnej štátnej správy majú byť zapracované zmeny na základe aplikačnej praxe. V zákone o azyle majú spresniť systémovú úpravu prvotnej integrácie osôb s medzinárodnou ochranou.



V oblasti materiálno-technického zabezpečenia chce minister dotiahnuť záležitosti okolo výstroje policajtov a hasičov, popracovať na obmene zastaraného vozového parku a rozbehnúť stavebné investičné akcie. "To bude ozaj výzva, keďže chýbajú finančné prostriedky," dodal.