Mikulec: Polícia koná bez ohľadu na spoločenské spektrum osoby

Bratislava 17. decembra (TASR) - Polícia pri podozrení z porušenia zákona koná bez ohľadu na to, z akého spoločenského a sociálneho spektra je preverovaná osoba. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol po tom, ako vo štvrtok (16. 12.) policajti zadržali predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



O priebehu a výsledku súvisiacich trestných konaní bude podľa stanoviska informovať kompetentný policajt tak, aby nedošlo k zmareniu účelu vyšetrovania.



Ako pripomenul Mikulec, pandemická situácia na Slovensku je naďalej vážna. "Čelíme novému variantu koronavírusu, a tak, žiaľ, aj v predvianočnom období platia opatrenia, ktoré ako celok majú plniť jediný cieľ – chrániť životy a zdravie občanov," skonštatoval. Zároveň deklaroval snahu o to, aby bol všetkým občanom poskytnutý "primeraný životný priestor v súkromnom aj pracovnom živote".



Ministra mrzí, že niektorí aktuálnu situáciu využívajú na spochybňovanie opatrení a vyzývajú ľudí na ich nedodržiavanie. "Niet pochýb o tom, že Policajný zbor si kontrolou týchto opatrení nezískava priazeň občanov, o to viac si cením, že koná nestranne, profesionálne a primerane, a preto má moju osobnú podporu," uviedol.



Lídra Smeru-SD odviedla vo štvrtok večer polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Po prepustení z policajnej stanice povedal, že bol obvinený z trestného činu podnecovania. Obvinenia odmieta.