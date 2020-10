Mikulec: Popoludní budeme mať 100-percentnú obsadenosť odberných tímov

Bratislava 31. októbra (TASR) – V priebehu sobotňajšieho popoludnia sa dosiahne 100-percentná naplnenosť odberných tímov a zastúpenie zdravotníkov v nich. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to avizoval minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO). Jeho oponentka v diskusii a predchádzajúca šéfka rezortu Denisa Saková z novovzniknutej strany Hlas - sociálna demokracia kritizovala chaotický priebeh prípravy i samotného začiatku víkendového testovania, pripisuje ho nepripravenosti celého projektu zo strany štátu a absencii základnej komunikácie o ňom.



Mikulec uviedol, že už o 11.00 h bola obsadenosť odberných tímov na úrovni 98,4 percenta. "Možno v priebehu minút, možno hodiny sa dostaneme na stopercentnú obsadenosť," dodal. Vzhľadom na tento fakt sa podľa neho stáva bezpredmetná obava, či bude cieľ testovania naplniteľný. "Každému, kto bude mať záujem o testovanie, bude vyhovené," dodal. V tejto súvislosti dodal, že aj obmedzenia vyhlásené pre tých, ktorí neprejdú testom, sa nebudú prehodnocovať, keďže by podľa neho nemalo dôjsť k prípadom, že sa na ľudí nedostane. "Ukazuje sa, že plánované kapacity budú nielen dodržané, ale aj prekročené, je to potvrdenie toho, že ľudia sa chcú dať testovať," vyhlásil.



Podľa exministerky vnútra je účasť skôr odrazom toho, že ľudia sú na testy nútení prísť. "Práve pod hrozbou sankcií sa boja, že prídu o prácu," upozornila Saková. V diskusii skritizovala postup vlády a jej nepripraveného a neodkomunikovaného procesu, pri ktorom "odstavila" od nastavenia projektu zainteresované strany. Myslí si, že fungujúci priebeh je výrazne postavený na schopnosti samospráv. "Dokázali si poradiť, hoci na nich štát hodil aj úlohy, ktoré mal zabezpečiť sám," upozornila. V súvislosti s použitím antigénových testov poukázala tiež na to, že neodhalia všetkých infikovaných. "Môže sa stať, že aj negatívne testovaní môžu šíriť nákazu ďalej," dodala.



Mikulec odmieta spochybňovať celý projekt. Upozorňuje na to, že európske krajiny sa práve pýtajú a sledujú aktivity Slovenska. "Sme krajinou, ktorá môže inšpirovať druhých v spoločnom boji proti pandémii," upozornil. Hoci antigénové testy majú menšiu senzibilitu, vyzdvihol ich schopnosť selektovať najväčších prenášačov vírusu, a tým znižovať počet infikovaných.



Na otázku, či po testovaní bude zavedené aj testovanie na hraniciach, odkázal na pondelkový (2. 11.) ústredný krízový štáb. „Je to jedna z možností, závisí však aj na disponibilných kapacitách zdravotníkov," ozrejmil šéf silového rezortu.



Podľa Sakovej je na mieste otázka, či testovanie na hraniciach nemalo byť spojené s plošným testovaním. "Tu oddeľujeme infikovaných od zdravých a nechávame priestor, aby cez hranice prechádzali ľudia, ktorí môžu byť infikovaní," poznamenala. Celkovo je podľa nej otázne, či má vláda vôbec nejaký plán na obdobie po testovaní.