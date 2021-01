Mikulec potvrdil možné zmeny mechanizmu pri preplácaní nákladov obciam

Bratislava 13. januára (TASR) - Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) je o veľa ľuďoch, jeho zasadnutia sa obmedzili, aby sa zbytočne neriskovalo zdravie členov. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), ktorý je zároveň predseda štábu, to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Zároveň potvrdil, že náklady za plošné testovanie by samosprávam naďalej mali preplácať cez okresné úrady. Pripustil však zmeny v mechanizme.



"Ústredný krízový štáb je o veľa ľuďoch, nechceme riskovať zdravie nikoho," zdôvodnil Mikulec. O veciach, ktoré sa bežne riešia na krízovom štábe, sa podľa neho teraz debatuje na vláde, pandemickej komisii či v rámci konzília odborníkov.



Mikulec potvrdil, že pri preplácaní nákladov cez okresné úrady zvažujú zmenu mechanizmu. Mohlo by ísť napríklad o paušálne preplácanie výdavkov, možnosťou je aj päť eur za jedného testovaného. Pri oprávnených nákladoch je podľa neho problémom, že každá samospráva si zarátava iné výdavky, proces chcú preto zjednodušiť a uľahčiť tak aj prácu úradom.