Mikulec považuje spájanie letiek za nevhodné, budú zásadné pripomienky

Bratislava 8. marca (TASR) - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec nesúhlasí s navrhovaným zlúčením letiek rezortov vnútra a obrany pod Ministerstvo obrany (MO) SR. Materiál predložený rezortom obrany do medzirezortného pripomienkového konania ho prekvapil. Avizuje zásadné pripomienky. O nevhodnosti spájania letiek sa bude snažiť argumentmi presvedčiť ostatných členov vlády.



Mikulec zdôraznil, že možnosť spájania letiek by sa mala realizovať na základe analýzy a odborných rokovaní. "Analýzu si dalo vypracovať ministerstvo obrany, ale k odborným rokovaniam nedošlo," podotkol.



Poukázal na bezpečnostné aspekty, ale aj možné problémy týkajúce sa náhradných dielov a údržby. Vyzdvihol prácu leteckého útvaru rezortu vnútra počas pandémie, zrealizované humanitárne či repatriačné lety.



Rezort vnútra podľa neho disponuje analýzami, ktoré hovoria, že spájanie letiek nie je vhodné. Nesúhlasí, že Slovensko je poslednou krajinou NATO, ktorá má dve letky. Zároveň si myslí, že mnohé krajiny by to radi zmenili naspäť. Upozornil napríklad na Česko, v porovnaní s ktorým má Slovensko lacnejšiu údržbu, keďže ju vysúťažilo v civilnom režime.



Letecké útvary MO SR a Ministerstva vnútra (MV) SR by sa mohli zlúčiť pod rezort obrany. Prepravu ústavných činiteľov by tak zabezpečovali vzdušné sily ozbrojených síl. MO SR v návrhu argumentuje, že Slovenská republika je jediným členským štátom NATO a Európskej únie, kde ju zabezpečuje ministerstvo vnútra.