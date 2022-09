Mikulec príde na výbor ku kontrolám na českej hranici, kritiku odmieta

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa ohradilo voči vyjadreniam predsedu parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (SaS) v súvislosti so zavedením hraničných kontrol zo strany Českej republiky. Krúpa k téme zvolal mimoriadne zasadnutie výboru, hovorí o zlyhaní ministra. "Minister Roman Mikulec (OĽANO) spolu so svojím tímom rád príde na výbor, ktorý pán predseda zvolal, problematiku vysvetliť. Otázne je, či je to potrebné, keďže pán poslanec si už dnes svoje závery k téme aj odkomunikoval," informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



Rezort žiada poslanca, aby si postup a fakty v problematike nechal najskôr vysvetliť a až následne verejne kritizoval prácu ministerstva vnútra, respektíve šéfa rezortu. Krúpove verejné vyjadrenia podľa rezortu svedčia o zaujatosti voči ministrovi vnútra, čo sa viackrát ukázalo aj v minulosti.



Mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť ku kontrolám na hraniciach s Českou republikou sa má uskutočniť vo štvrtok (29. 9.). Šéf výboru Juraj Krúpa (SaS) chce, aby minister vnútra vysvetlil dôvody obnovenia kontrol a informoval o situácii s aktuálnou migračnou vlnou smerujúcou zo Sýrie do Nemecka. Obnovenie kontrol v aktuálnej situácii podľa Krúpu možno považovať za zlyhanie ministra. Možný dôvod vidí aj v totálne poddimenzovanom personálnom stave na Úrade hraničnej a cudzineckej polície, za ktorý zodpovedá tiež Mikulec.



Polícia ČR začne od štvrtka (29. 9.) vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Tie zahŕňajú 17 cestných priechodov, sedem železničných a tri riečne. Dočasné kontroly sa zatiaľ zavedú na desať dní.



Ministerstvo vnútra SR považuje obnovenie hraničných kontrol za vážnu tému, ktorú je potrebné prerokovať na úrovni Európskej únie. Slovensko bude presadzovať, aby sa takéto rokovania uskutočnili.