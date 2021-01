Mikulec: Prioritou rezortu vnútra v roku 2020 bolo riešenie pandémie

Bratislava 2. januára (TASR) - Na ministerstve vnútra bolo v roku 2020 absolútnou prioritou riešenie situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19. Šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) to skonštatoval v rozhovore pre TASR. Vyzdvihol prácu policajtov, hasičov, horských záchranárov, ale aj pracovníkov ministerstva, ktorí popri svojej bežnej agende riešili úlohy v súvislosti s prijatými opatreniami. "Je to všetko tímová práca tisícov ľudí a ja som na všetkých naozaj veľmi hrdý a zároveň im ďakujem," uviedol.



Rezort zabezpečil v spolupráci s okresnými úradmi ubytovacie kapacity pre povinnú štátnu karanténu pre takmer 24 tisíc osôb, pripomenul minister. Podieľal sa aj na koordinácii dobrovoľníkov a distribúcii ochranných prostriedkov a pomôcok. "Ako kontaktné miesto pre mimoriadne situácie sme v spolupráci s rezortom zahraničných vecí zabezpečovali operatívnu komunikáciu so zahraničnými partnermi, prevoz humanitárnej pomoci a repatriáciu stoviek občanov, ktorí uviazli vo svete a prejavili záujem o návrat na Slovensko," doplnil.



Minister poukázal tiež na prácu policajtov, ktorí vykonávali sprievody repatriantov do štátnej karantény, dohliadali na verejný poriadok, kontrolovali dodržiavanie karanténnych opatrení, merali telesnú teplotu na hraniciach, posilňovali kontroly na zelených hraniciach a pomáhali udržiavať verejný poriadok a disciplínu na odberných miestach. Išlo podľa neho najmä o príslušníkov z útvarov hraničnej a cudzineckej polície, z dopravnej a poriadkovej polície.



Rovnako ocenil hasičov, ktorí okrem svojej bežnej práce pomáhali na hraničných priechodoch i velili štátnym karanténam. Veľmi rýchlo podľa neho vybudovali aj plnohodnotné odberové tímy a významne sa podieľali na plošnom testovaní. "V súvislosti s pandémiou hasiči vykonali 6094 výjazdov, mimo plošného testovania urobili 133-tisíc odberov, velili v 12 karanténnych zariadeniach a v ďalších takmer 50-tich robili odbery, to všetko popri svojej bežnej činnosti," upozornil. Do prvej línie boli nasadzovaní aj horskí záchranári.



Doplnil tiež, že krízové riadenie na ministerstve vnútra zabezpečovalo a aj v súčasnosti zabezpečuje evidenciu a distribúciu antigénových testov pre všetky mobilné odberové miesta na Slovensku.