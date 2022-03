Mikulec pripúšťa debatu o znižovaní počtu zamestnancov ruskej ambasády

Bratislava 19. marca (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) pripúšťa debatu o znižovaní počtu zamestnancov ruského veľvyslanectva v SR v súvislosti s odhalením ruskej špionáže na Slovensku. S poslancom Erikom Tomášom (nezaradený) pôsobiacim v mimoparlamentnom Hlase-SD však súhlasí, že k takému kroku nemožno pristúpiť iba na základe jedného prípadu a dosiaľ neukončeného vyšetrovania. Uviedli to v relácii RTVS Sobotné dialógy.



„Naozaj by som išiel chirurgicky presne, aby sme neohrozili naše diplomatické vzťahy vecami, ktoré by neboli pravdivé,“ povedal Tomáš. Obáva sa zneužívania prípadu ruskej špionáže ešte pred jeho vyšetrením, napríklad na diskusie o otváraní previerok poslancov a ministrov či rozpúšťaní politických strán.



Ak by sa potvrdilo, že slovenská politická strana bola financovaná z Ruska, minister nevylučuje ani diskusiu o jej rozpustení. "Minimálne o tom, aké opatrenia do budúcna prijať a či je to v poriadku, ak politická strana získava financie od krajiny, ktorá otvorene robí veci proti záujmom Slovenskej republiky," povedal Mikulec.



Poslanci z Hlasu-SD nepodporia predĺženie zákona, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) zablokovať weby so škodlivým obsahom. Tomáš argumentuje, že ide o zákon prijatý narýchlo, prekáža mu tiež vágna definícia škodlivého obsahu. O téme sú pripravení diskutovať po predložení riadneho zákona.



„Je to proces, ktorý nie je na jednom človeku, na jednej inštitúcii,“ reagoval na výhrady k blokovaniu minister. Spôsob prijatia zákona zdôvodňuje krízovou situáciu. Avizoval, že témou dezinformácií sa budú ďalej zaoberať.



Minister trvá na tom, že štát zvláda utečeneckú vlnu. Odmieta, že by pomoc stála iba na dobrovoľníkoch. Priznal však, že v prvých dňoch možno organizácia nefungovala podľa predstáv. Poukázal na bezprecedentnú situáciu a vysoký počet prichádzajúcich. Ospravedlnil sa aj za komunikáciu, ak sa niekomu zdala arogantná.



V súvislosti s ubytovaním utečencov minister potvrdil úvahy o vyhlásení hospodárskej mobilizácie. Rokuje sa podľa neho aj o využití ubytovacích kapacít v iných štátoch Európskej únie.



K návrhu Poľska na vyslanie mierovej misie NATO na Ukrajinu zatiaľ minister ani poslanec nezaujali jednoznačný postoj. Mikulec hovorí, že dôveruje ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽANO). Aj s úvahami o odovzdaní systému S-300 Ukrajine deklaroval, že vláda neurobí nič, čo by ohrozilo bezpečnosť SR. Tomáš poskytnutie S-300 či stíhačiek MiG-29 odmieta.