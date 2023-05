Mikulec rokoval v Moldavsku s rezortnou kolegyňou Revencovou

Kišiňov/Bratislava 4. mája (TASR) - Minister vnútra SR Roman Mikulec rokoval vo štvrtok v Moldavsku so svojou tamojšou rezortnou kolegyňou Anou Revencovou o viacerých témach, vrátane vplyvu vojny Ruska proti Ukrajine na bezpečnosť, ako aj o hybridných hrozbách, manažmente krízových situácií, nelegálnom obchode so zbraňami či tvrdými drogami. Diskutovali tiež o ochrane hraníc pred nelegálnou migráciou či zefektívnení tzv. medzinárodného hubu.



TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.



Revencová uviedla, že hybridné hrozby vníma ako jednu z prioritných otázok, ktorú treba riešiť medzinárodne. Mikulec ju informoval, že na Slovensku sa tejto téme venuje Centrum boja proti hybridným hrozbám a problematika sa rieši aj medzirezortne.



"Pracujeme na legislatívnom riešení, ktoré by umožnilo zakázať alebo zrušiť profil na sociálnej sieti, ktorý šíri dezinformácie. Táto oblasť veľmi úzko súvisí aj s medzinárodnou spoluprácou a agendou Európskej únie, preto prosím, aby ste túto myšlienku podporili na medzinárodnej platforme," povedal.



Rovencová poukázala tiež na problém, ktorý má Moldavsko s nelegálnym obchodom so zbraňami či drogami. Mikulec ju v tejto oblasti oboznámil s výsledkami slovenského rezortu vnútra a prisľúbil zdieľanie odborných skúseností. "Vieme kolegom z Moldavska ponúknuť školenia expertov, naša polícia má výborné výsledky aj v tejto oblasti. Za uplynulé tri roky sme pomerne aktívni v boji proti rôznym drogovým skupinám a páchateľom na území Slovenska," povedal.



Viceprezident Policajného zboru SR Branko Kišš na stretnutí povedal, že polícia za posledné tri roky rozložila viaceré organizované skupiny, ktoré sa zaoberali obchodovaním s drogami, predovšetkým s metamfetamínom. Išlo podľa jeho slov o prípady drog v hodnote miliónov eur.



Slovensko dlhodobo pomáha Moldavsku aj v rámci projektu EÚ. Pod záštitou rozvojového programu Európskej komisie bola v decembri 2005 zriadená podporná hraničná misia EUBAM na území Ukrajiny a Moldavska. Jej úlohou je zabezpečiť obidvom krajinám koordinovanú asistenciu v oblastiach hraničnej polície a colnej správy formou monitoringu, prípravy, výcviku a vzdelávania v súlade so štandardmi EÚ. Zároveň má prispieť k urovnaniu konfliktu v tzv. podnesterskej oblasti. Do misie EUBAM sa slovenskí policajti začali aktívne zapájať od roku 2009, odvtedy ich tam bolo vyslaných cca 15.



"Na Slovensku tiež prostredníctvom NAKA plánujeme kolegom z Moldavska a Ukrajiny poskytnúť dva expertné workshopy. Cielené budú na prepojenie kriminálnej polície a služobnej kynológie so zameraním na vyhľadávanie zbraní," povedal Mikulec.



Cieľom týchto workshopov bude zosúladenie metodík na vyhľadávanie zbraní služobnými psami či výmena skúseností a informácií v súvislosti s pašovaním zbraní. Ministerstvo vnútra ponúklo Moldavsku pomoc aj pri budovaní integrovaného riadenia hraníc.