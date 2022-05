Mikulec rozhodnutie odohrať finále pohára na NFŠ nepovažuje za šťastné

Bratislava 4. mája (TASR) – Rozhodnutie organizovať finále Slovenského pohára vo futbale - Slovnaft Cup medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v hlavnom meste nepovažuje minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) za šťastné. Poukazuje pritom na všetky bezpečnostné riziká, ktoré sa s duelom spájajú. Verí však, že organizátori naplnia všetky podmienky, ktoré z hľadiska bezpečnosti podujatia stanovila polícia.



Mikulec pripomenul, že v súvislosti s rizikami stretov fanúšikovských táborov a vandalizmu polícia žiadala zmeniť dejisko finále, respektíve jeho konanie bez účasti divákov. Miesto zápasu, schválené Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), sa však meniť nebude, hrať sa bude aj s divákmi. "Keďže mám informácie, že tie podmienky, ktoré polícia stanovila, organizátori nie všetky napĺňajú a chcú splniť, nepovažujem to za celkom šťastné,“ priznal minister pre TASR po stredajšom rokovaní vlády.



Ako človek, ktorý má k športu blízko, zdôraznil, že je rád, ak sa konajú športové podujatia, ktoré si diváci môžu užiť. Nie však také, ktoré sa môžu zvrhnúť na bitky medzi fanúšikmi a výtržnosti ohrozujúce slušných ľudí. "Samozrejme, polícia musí aj na to byť pripravená, preto i stanovila určité kritériá, verím, že ich organizátori dodržia," dodal.



Polícia pri nedeľňajšom (8.5.) zápase predpokladá vznik bezpečnostných rizík na štadióne i mimo neho. Uisťuje, že pripravuje bezpečnostné opatrenia a je pripravená adekvátne reagovať na narušenie verejného poriadku a obmedzenia v cestnej premávke zo strany fanúšikov oboch klubov. V rámci opatrení budú prítomní aj príslušníci antikonfliktného tímu.



Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý v pondelok (2.5.) informoval, že od polície, klubov i SFZ požaduje splnenie siedmich podmienok. "Štvrtok bude deň D – dovtedy musia byť podmienky pre finále pohára v Bratislave splnené. Futbal a slušní fanúšikovia by bez nich v hlavnej úlohe neboli. A bez toho to nemá žiadny zmysel,“ napísal na sociálnej sieti.



SFZ už informoval o opatreniach, ktoré sa v súvislosti s finále chystajú. Kapacitu štadióna znížia z 22.500 na 16.000, rozdelený bude na štyri časti, fankluby budú za bránkami. Vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko, kontroly pri vstupe na štadión budú dvojstupňové a do sektorov vyhradených fanklubom nebudú vpustení žiadni diváci s inou štátnou príslušnosťou. Fanúšikovia Spartaka Trnava pricestujú do Bratislavy špeciálnym vlakom na stanicu Nové Mesto, odkiaľ ich na štadión privezú vyhradené autobusy.