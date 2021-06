Mikulec: Sme pripravení ČR pomôcť, hasiči vyrazili na stanicu do Kútov

Bratislava 25. júna (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa v súvislosti so silnými búrkami, ktoré zasiahli južnú Moravu spojil s českým ministrom vnútra. Českej strane ponúkol pomoc. Minister o tom informuje na sociálnej sieti.



"Českého ministra vnútra som informoval, že sme pripravení pomôcť akokoľvek budeme vedieť a môcť," uviedol Mikulec. Pripomenul, že z Bratislavského a Trnavského kraja už vyrazili viac ako dve desiatky hasičov s hasičskou technikou, smerujú na hasičskú stanicu do Kútov, kde budú k dispozícii.



Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a približne 150 zranených. Veľké škody sú hlásené z obce Lužice. V meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.