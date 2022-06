Mikulec: SR a Rakúsko pracujú na pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou

Viedeň/Bratislava 23. júna (TASR) - Slovensko aj Rakúsko tvrdo pracujú na pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Vo štvrtok to uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec, ktorý spolu s rakúskym rezortným partnerom Gerhardom Karnerom otvoril konferenciu Europa Forum Wachau 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Obe krajiny tvrdo pracujú na pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine – zabezpečení ich základných potrieb, ale aj čo najplynulejšej integrácii týchto ľudí do systému a chodu svojej krajiny," uviedol Mikulec.



Súčasťou dvojdňovej pracovnej cesty v rakúskom Wachau bolo aj bilaterálne rokovanie s rakúskym ministrom vnútra.



"Rokovali sme aj o spolupráci policajných zložiek, migrácii, ale aj o Schengenskom informačnom systéme. Som rád, že naša spolupráca s kolegami z rakúskeho rezortu vnútra je profesionálna, korektná, no zároveň priateľská a konštruktívna," spresnil šéf slovenského rezortu vnútra.