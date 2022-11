Mikulec: SR očakáva akčný plán EÚ na riešenie migrácie

Brusel 25. novembra (TASR) - Migračná kríza v centrálnom Stredomorí a rastúci počet migrantov prichádzajúcich do Európy cez západobalkánsku trasu boli hlavnými témami mimoriadneho zasadnutie ministrov vnútra EÚ v Bruseli. Minister vnútra SR Roman Mikulec to pre spravodajcu TASR potvrdil po skončení rokovaní.



Mikulec spresnil, že zasadnutie ministrov zvolalo české predsedníctva v Rade EÚ na podnet Francúzska.



"Hovorili sme o všetkých (migračných) trasách. Som rád, že došlo na naše slová, že nelegálna migrácia nie je problém Slovenska, Česka či Rakúska, ale problém EÚ," uviedol. To sa podľa ministra odrazilo na konsenzuálnom pochopení všetkých členských krajín, že migráciu treba riešiť spoločnými silami.



Na Rade ministrov sa hovorilo o ďalších konkrétnych krokoch na riešenie migrácie z pozície Európskej komisie aj z pohľadu niektorých členských krajín.



"Ide o kroky, ktoré sme už my aktivovali na našich regionálnych stretnutiach, naposledy vo štvrtok v Prahe, kde sa hovorilo o spoločnom postupe Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska voči západnej migračnej trase, napríklad pri spoločnej ochrane hraníc, a potrebe tlačiť na krajiny západného Balkánu, aby zosúladili svoju politiku s EÚ," vysvetlil Mikulec.



Slovensko sa podieľa na ochrane maďarsko-srbskej hranice a zúčastňuje sa na spoločných hliadkach na území Maďarska, čo podľa jeho slov môže zabrániť väčšiemu prísunu migrantov do Únie.



Dodal, že Slovensko trvá na sprísnení návratovej politiky, kde musí eurokomisia zvýšiť tlak na krajiny pôvodu a tranzitu nelegálnych migrantov.



Mikulec v tejto súvislosti poprosil české predsedníctvo, aby do piatkových rokovacích tém zaradila aj uplatňovanie readmisnej dohody medzi EÚ a Srbskom, ktorú niektoré krajiny eurobloku neuplatňujú.



Eurokomisia v pondelok predstavila akčný plán na riešenie otázky migrácie v centrálnom Stredomorí a podobný plán chce do summitu EÚ - Západný Balkán v Tirane (6.12) predložiť aj pre západobalkánsku trasu. Mikulec zdôraznil, že to bola aj jedna z požiadaviek ministrov vnútra voči eurokomisii, pričom exekutíva EÚ by mala pripraviť uskutočniteľné plány.



"Potrebujeme rýchlu implementáciu krokov, aby sme migráciu zastavili tam, kde vzniká a neriešili ju vo vnútri EÚ a nemuseli sme zavádzať kontroly na vnútorných hraniciach, ako k tomu dochádza teraz," odkázal. Dovtedy, kým nebude platiť spoločná azylová a migračná politika EÚ, tak podľa neho bude treba stále a opakovane riešiť podobné krízy.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)