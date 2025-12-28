< sekcia Slovensko
Mikulec: Šutaj Eštok je v úplne inej realite než občania
V zlom stave sú podľa neho aj horskí záchranári či iné zložky.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) žije v úplne inej realite ako občania Slovenska. Vysmieva sa im štatistikami, v ktorých tvrdí, že je všetko v poriadku. Kriminalita sa pritom zvyšuje a bezpečnosť ľudí klesá. V reakcii na ministrom prezentované štatistiky o personálnom stave polície to pre TASR vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).
„Hovorí o tom, ako zastabilizoval Policajný zbor, a ja sa pýtam: Prečo potom policajti spolu s odborármi demonštrovali s čiernymi stužkami pred Národnou radou SR, čo sa historicky nikdy predtým nestalo? Tvrdí, ako sa mu podarilo zlepšiť ich podmienky, a ja sa pýtam, prečo sú nespokojní hasiči, ktorí upozorňujú na to, že okrem dvoch rozpadávajúcich sa áut nedostali absolútne nič?“ spytoval sa Mikulec.
V zlom stave sú podľa neho aj horskí záchranári či iné zložky. „Matúš Šutaj Eštok predviedol nejaké štatistiky a teóriu, čím si robí z ľudí srandu,“ uviedol bývalý šéf rezortu vnútra. Ako dodal, de facto občanom hovorí, že sú iba „zle nastavení“.
„To, že hovoríte, že sa vám podarilo prijať do zboru viac policajtov, je síce chvályhodné, no v konečnom dôsledku uvidíme, či to pomôže nahradiť tých nezmyselných žandárov, ktorých vám podsunul minister Robert Kaliňák,“ uviedol Mikulec s tým, že ľudia vidia, čo sa deje v Policajnom zbore a na ministerstve vnútra.
„Hovorí o tom, ako zastabilizoval Policajný zbor, a ja sa pýtam: Prečo potom policajti spolu s odborármi demonštrovali s čiernymi stužkami pred Národnou radou SR, čo sa historicky nikdy predtým nestalo? Tvrdí, ako sa mu podarilo zlepšiť ich podmienky, a ja sa pýtam, prečo sú nespokojní hasiči, ktorí upozorňujú na to, že okrem dvoch rozpadávajúcich sa áut nedostali absolútne nič?“ spytoval sa Mikulec.
V zlom stave sú podľa neho aj horskí záchranári či iné zložky. „Matúš Šutaj Eštok predviedol nejaké štatistiky a teóriu, čím si robí z ľudí srandu,“ uviedol bývalý šéf rezortu vnútra. Ako dodal, de facto občanom hovorí, že sú iba „zle nastavení“.
„To, že hovoríte, že sa vám podarilo prijať do zboru viac policajtov, je síce chvályhodné, no v konečnom dôsledku uvidíme, či to pomôže nahradiť tých nezmyselných žandárov, ktorých vám podsunul minister Robert Kaliňák,“ uviedol Mikulec s tým, že ľudia vidia, čo sa deje v Policajnom zbore a na ministerstve vnútra.