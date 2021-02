Mikulec: ÚKŠ sa pokúsi o riešenie situácie v pohrebníctve

Bratislava 18. februára (TASR) - Ústredný krízový štáb sa pokúsi nájsť so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) riešenie mimoriadnej situácie v oblasti pohrebníctva. Po rokovaní vlády to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Stretnutie by malo byť vo štvrtok poobede. "Treba sa stretnúť, povedať si, aká je situácia, a určite budeme hľadať riešenia, či už vo forme zvýšenia kapacít alebo mobilných chladiacich zariadení," spresnil Mikulec. Pomoc by sa mala realizovať cez okresné úrady.



SAPaKS upozornila na to, že situácia v krematóriách začína byť kritická. Krematórium Nové Zámky v piatok 12. februára pozastavilo príjem zosnulých na kremáciu pre nedostatok kapacity. Postupné napĺňanie hlási aj krematórium v Nitre a Leviciach. Viaceré zariadenia tiež avizujú technické odstávky potrebné na ich údržbu. Reálna je tak hrozba, že sa telá zomrelých začnú hromadiť.