Mikulec: V Grécku bude pri požiaroch pomáhať 75 slovenských hasičov

Na archívnej snímke hasiči a miestni obyvatelia hasia lesný požiar v oblasti Adames na severnom predmestí Atén 3. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. augusta (TASR) - V nedeľu ráno vyrazilo do Grécka 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky. Majú tam pomôcť pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že ide o bezprecedentne najväčší tím vyslaný do zahraničia na podobnú akciu.Slovensko do Grécka vypravilo Modul pozemného hasenia lesných požiarov v prírodnom prostredí. Hasiči pochádzajú z troch skupín v rámci Slovenska, a to východ, stred a západ. Mikulec približuje, že modul je sebestačný vrátane elektrickej energie, ubytovania a stravovania na sedem dní. V prípade potreby je podľa neho možné tento čas predĺžiť. Vyslanú techniku tvoria veľkokapacitné a strednokapacitné hasiace automobily a tiež vozidlá s logistikou, uvádza ministerstvo vnútra.podotkol Mikulec.Slovensko vyslaním pomoci reagovalo na grécku žiadosť o pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie (EÚ) pre civilnú ochranu. Podľa rezortu diplomacie toto gesto solidarity grécka strana vysoko ocenila.vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).Veľvyslankyňa SR v Grécku Iveta Hricová povedala, že grécka strana už teraz vysoko oceňuje a váži si tento krok, považuje ho za nesmierne ústretový. Gréci sú za pomoc vďační a vnímajú ho podľa nej ako veľký prejav solidarity.Situácia s požiarmi v Grécku sa naďalej zhoršuje, tamojšie úrady nariadili evakuáciu stoviek turistov a domácich obyvateľov. Lesné požiare, ktoré v Grécku trvajú už 12 dní, si medzičasom vyžiadali už druhú obeť.S plameňmi bojuje najmenej 1450 hasičov, ktorí majú k dispozícii aj 15 hasičských lietadiel. Okrem toho do Grécka ako posily dorazili aj požiarnici z iných krajín - Ukrajiny, Rumunska, Cypru, Francúzska, Švajčiarska, Švédska a Chorvátska.Požiare naďalej vyčíňajú na polostrove Atika, ktorý zahŕňa aj metropolitnú oblasť Atén, aj na druhom najväčšom ostrove v krajine - ostrove Evia, i na Peloponézskom polostrove na juhozápade Grécka. V gréckej metropole je nedýchateľný vzduch, obyvateľom sa neodporúča vetrať a mali by obmedziť pohyb vonku. Požiare zasiahli napríklad aj grécky ostrov Eubója či mestečko Olympia.