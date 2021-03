Mikulec: Veľká noc bude v boji s pandémiou kľúčová

Bratislava 31. marca (TASR) - Veľkonočné sviatky a zodpovednosť počas nich bude pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 kľúčová. Myslí si to minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO), ktorý pred stredajším rokovaním vlády požiadal o to, aby ľudia necestovali a dodržiavali opatrenia. "Ak vydržíme, verím, že sa podarí zraziť definitívne krivku chorobnosti dole," uviedol.



Potvrdil, že polícia bude vykonávať zvýšené kontroly. "Zameriame sa jednak na hranice, ale aj na hranice medzi okresmi," doplnil. Na rokovaní vlády by sa podľa jeho slov malo rokovať o niektorých spresneniach opatrení, avizoval, že jedno z nich sa bude týkať testov.



To, či na programe bude otázka možného ovárania kostolov počas sviatkov je podľa Mikulca na designovanom premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). "Ak túto otázku otvorí, budeme o tom hovoriť. Ja som za to, aby sme ešte vydržali," priznal.



Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s otváraním kostolov povedala, že k tejto téme nemajú žiadne materiály na zasadnutie. Poznamenala, že sa hovorilo len o individuálnych návštevách kostolov. "Veľkonočné sviatky sú jedny z najväčších kresťanských sviatkov v roku a viem si predstaviť, že individuálne návštevy kostolov by mohli byť povolené," povedala.