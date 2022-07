Mikulec vyjadril sústrasť rodinám hasičov, ktorí zomreli pri nehode

Bratislava 19. júla (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým hasičov, ktorí prišli o život pri pondelkovej (18. 7.) dopravnej nehode v Sáse. Udalosť ho mrzí. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Dostal som správu, ktorá ma veľmi zarmútila. V okrese Zvolen sa stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej o život prišli dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)," uviedol minister.



Životy dvoch hasičov si vyžiadala dopravná nehoda v katastri obce Sása, okres Zvolen. Osobné vozidlo sa zrazilo so štyrmi cyklistami, príslušníkmi HaZZ, ktorí sa boli v čase osobného voľna previezť na bicykloch. Jeden z nich utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, druhý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. Zvyšní dvaja hasiči sú bez zranení.