Mikulec zatiaľ nepovedal, či Lučanský zostane vo funkcii šéfa polície

Bratislava 12. júna (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) zatiaľ nechce oznámiť, či prezident Policajného zboru Milan Lučanský zostane vo funkcii. Odvoláva sa na dohodu s Lučanským, na základe ktorej nebude prezentovať žiadne závery, až kým neprijme šéf polície definitívne rozhodnutie. Mikulec to uviedol v rozhovore pre TASR.



„My sme s pánom Lučanským mali rozhovor, výsledkom toho rozhovoru bola určitá dohoda a dohodli sme sa aj na tom, že o výsledkoch, dôvodoch a detailoch nebudeme komunikovať do doby, keď bude rozhodnutie pána Lučanského definitívne,“ vysvetlil Mikulec.



V prípade, že by Lučanský vo funkcii skončil, bolo by podľa ministra ideálne vyberať jeho nástupcu už podľa nových, prehodnotených kritérií. Zároveň však upozorňuje, že príprava nového spôsobu voľby si vyžaduje nejaký čas. „Samozrejme, my na tom pracujeme veľmi aktívne, pokiaľ to už bude k dispozícii, respektíve to budeme vedieť predstaviť, tak áno, pokiaľ nie, tak by sme dočasne poverili niekoho výkonom tejto funkcie,“ načrtol minister.