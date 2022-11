Mikulec:Zavedenie kontrol na maďarskej hranici neprinesie želaný efekt

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zavedenie kontrol na maďarskej hranici neprinesie želaný efekt, upozornil v utorok minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v súvislosti s témou nelegálnej migrácie. Sústrediť sa podľa neho treba na zabezpečenie ochrany vonkajšej hranice Schengenu.



Teoreticky podľa ministra je možné zaviesť kontroly na hranici s Maďarskom, čo by však obmedzilo slovenských občanov žijúcich za hranicou. Poukázal tiež na vysoké finančné náklady, ale aj nedostatok policajtov či infraštruktúry vzhľadom na členstvo Slovenska v Schengene. Minister tiež argumentuje, že zvýšená migrácia by podľa pravidiel EÚ nemala byť dôvodom hraničných kontrol.



"Je scestné si myslieť, že dokážeme hermeticky zavrieť hranicu a neprejde ani noha, toto je nereálne, preto hovoríme, že riešením je sa spojiť, jednotlivé krajiny a zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice," vyhlásil Mikulec. Za dobrý príklad považuje, ako Slovensko zabezpečuje v spolupráci s medzinárodnými organizáciami hranicu s Ukrajinou.



Mikulec pripomenul, že z dôvodu zvýšenej migrácie sú hliadky po celom Slovensku. V blízkosti hraníc sú aj spoločné slovensko-maďarské hliadky a slovenskí policajti pôsobia aj na srbsko-maďarskej hranici. V blízkosti hraníc sa podľa ministra hľadajú ďalšie priestory, aby v prípade potreby dokázali zabezpečiť zázemie pre migrantov.



Maximum snahy venuje podľa Mikulca ministerstvo tomu, aby sa aj v spolupráci s ďalšími krajinami utlmili toky migrantov a zabezpečila sa vonkajšia hranica a zároveň, aby sa štáty vedeli o migrantov nielen postarať, ale aj vrátiť do ich krajín pôvodu, ak to je možné.



"Európska komisia musí rokovať s Tureckom alebo Srbskom tak, aby sme vedeli s nimi jednať o readmisných dohodách," doplnil Mikulec. Slovensko tiež vytvára tlak, aby Európska komisia riešila aj nedodržiavanie platných usmernení, či zosúladenie vízovej politiky so Srbskom alebo zosúladenie trestania prevádzačstva. Rokuje sa podľa neho aj o refundáciách nákladov, ako to bolo v prípade ukrajinských odídencov.



K zámeru generálnej prokuratúry preveriť kroky v súvislosti so zabezpečením hraníc Mikulec povedal, že víta, ak generálny prokurátor Maroš Žilinka prešetrí, ako dochádza k presunu migrantov z českej hranice na Slovensko. "Poskytneme mu maximálnu súčinnosť," dodal.