Milan Lach SJ bude oficiálne uvedený do úradu eparchiálneho biskupa
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - V Katedrále povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave bude v sobotu Milan Lach SJ oficiálne uvedený do úradu ako druhý eparchiálny biskup Bratislavskej eparchie. Slávnostnému obradu predsedá prešovský arcibiskup metropolita a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáš Maxim.
Vladyka Milan Lach, člen Spoločnosti Ježišovej, známej aj ako jezuiti, prichádza do vedenia eparchie po predchádzajúcom pôsobení v Prešove, USA a v Bratislave. Na stolci vystrieda vladyku Petra Rusnáka, prvého bratislavského eparchiálneho biskupa, ktorý stál na čele miestnej cirkvi od jej vzniku v roku 2008.
Milan Lach SJ sa narodil 18. novembra 1973 v Kežmarku. Svoje detstvo prežil v podtatranskej obci Ľubica.
V roku 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľuby. Štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) v Bratislave ukončil v roku 2001.
Z rúk vtedajšieho košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura CSsR prijal 11. novembra 2000 diakonskú a 1. júla 2001 kňazskú vysviacku v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach.
Od roku 2003 do roku 2004 bol poverený vedením Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach. V roku 2004 začal vyššie štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Po návrate zo štúdií v Ríme od roku 2009 pracoval ako riaditeľ opäť v spomenutom centre v Košiciach.
V reholi Spoločnosti Ježišovej na Slovensku bol od 30. decembra 2009 konzultorom provinciála a od 1. januára 2012 bol aj delegátom pre formáciu jezuitských scholastikov. Momentálne sa pripravoval absolvovaním tzv. tretej probácie na zloženie slávnostných večných sľubov.
Svätý Otec František ho 19. apríla 2013 vymenoval za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu a titulárneho biskupa ostrazinského. Dňa 24. júna 2017 ho Svätý Otec František vymenoval za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA, ktorá patrí do Metropolitnej cirkvi sui iuris v USA. Dňa 1. júna 2018 ho pápež František menoval za biskupa Ruténskej (gréckokatolíckej) eparchie Parma v USA, ktorú spravoval až do 23. januára 2023, kedy ho vymenoval za pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Dňa 21. novembra 2024 ho pápež František vymenoval za apoštolského vizitátora pre slovenských gréckokatolíckych veriacich žijúcich v západnej Európe. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.
