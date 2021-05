Milanová: Ani petícia nemení nič na pláne zmeny zriaďovateľa Múzea SNP

Bratislava 26. mája (TASR) – Ani petícia s vyše 5000 podpismi za zachovanie súčasného stavu nijako nemení zámer zmeny zriadovateľa Múzea SNP. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). Myslí si, že odpor voči zámeru vyplýva aj z jednostranných informácií.



"V prípade, že by nemali len jednostranné informácie, možno by sa minimálne časť z tých, ktorí petíciu podpísali, k tejto aktivite nepridali," mieni ministerka. Negatívne emócie, ktoré sprevádza zámer zmeny zriaďovateľa a prechodu Múzea SNP pod ministerstvo obrany, považuje Milanová čiastočne aj za strach zo zmeny a niečoho nového.



Na otázku TASR, či bude zachovaná právna subjektivita múzea a nebude tak ohrozené čerpanie externých dotačných zdrojov, Milanová povedala, že vníma túto požiadavku druhej strany. "Budeme, samozrejme, o týchto veciach diskutovať," povedala. V súvislosti so žiadosťou primátora Banskej Bystrice Jána Noska, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie aj za prítomnosti ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) Milanová povedala, že sa do Banskej Bystrice chystá.



Ministerka kultúry podpísala začiatkom mája s ministrom obrany memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je koordinácia krokov pri zmene zriaďovateľa Múzea SNP. Novým by sa malo stať Ministerstvo obrany SR a jeho Vojenský historický ústav. Milanová deklaruje, že činnosť múzea to neovplyvní.



Vedenie pamäťovej inštitúcie však s týmto krokom od začiatku nesúhlasí. Ako povedal riaditeľ múzea Stanislav Mičev pre TASR, Milanová doteraz oficiálne múzeum o tomto kroku neinformovala. Múzeum tiež žiada, aby predtým, ako malo k takémuto kroku vôbec dôjsť, prebehla odborná diskusia.



Za zachovanie Múzea SNP v Banskej Bystrici pod Ministerstvom kultúry SR vznikla petícia, ktorú doteraz podpísalo vyše 5000 ľudí. Petíciu chce vedenie múzea zaslať ministerke kultúry, ministrovi obrany, všetkým trom najvyšším ústavným činiteľom a tiež poslancom parlamentu.