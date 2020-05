Milanová: Čo sa týka Krásnej Hôrky, chcem byť optimistka

Bratislava 7. mája (TASR) – Termín dokončenia rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka nie je možné jednoznačne stanoviť. Priznala to ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) po štvrtkovom rokovaní vlády.



"Chcem byť veľká optimistka a veriť, že sa nám to podarí počas nasledujúcich štyroch rokov," uviedla. Na otázku TASR, či z jej slov vyplýva, že stanovený harmonogram rekonštrukcie a sprístupňovania jednotlivých častí hradu nie je reálny, upozornila na okolnosti súčasnej situácie. "Som skeptická," potvrdila, pričom poukázala aj na to, že ekonomický dosah pandémie nového koronavírusu ovplyvní aj reálne disponibilné zdroje na rekonštrukciu.







Ministerka informovala o tom, že v súčasnej fáze sú pripravené podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na nového zhotoviteľa rekonštrukcie. Jeho úlohou však bude nielen sanovať následky požiaru v roku 2012, ale aj nešetrné zásahy do hradu pri čiastočných úpravách z minulých desaťročí. Po obnove by mal hrad mať podobu zo začiatku 20. storočia.



Na komplexnú revitalizáciu hradu Krásna Hôrka vyčlenila vláda v júli 2019 takmer 35 miliónov eur, pričom odobrila aj čerpanie prostriedkov podľa etapizácie obnovy pamiatky. Do konca roka 2021 mali byť podľa plánu zhotovené infraštruktúra areálu hradu i jeho okolia, infocentrum a občianska vybavenosť podhradia. Ku koncu roka 2022 bolo naplánované dokončenie rekonštrukcie dolného a stredného hradu, do roku 2023 mal byť hotový aj horný hrad.