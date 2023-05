Milanová hovorila s francúzskou ministerkou i o pomoci B. Štiavnici

Bratislava/Paríž 5. mája (TASR) - Francúzsko bude hľadať spôsob pomoci pri sanácii požiarom zasiahnutej lokality UNESCO v Banskej Štiavnici, a to i prostredníctvom nového grantového systému francúzskeho ministerstva kultúry. Po spoločnom stretnutí to naznačili ministerky kultúry oboch krajín Rima Abdul Malaková a Natália Milanová. Rozhovor bol súčasťou programu šéfky slovenského rezortu počas jej pracovnej cesty vo Francúzsku v stredu (3. 5.) až piatok.



"Grantový systém francúzskeho rezortu kultúry by mohol byť sprístupnený pre Slovensko tak, aby niektoré personálne a finančné zdroje mohli byť využité aj pri záchrane požiarom postihnutého kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, čím by sa dosiahla synergia s grantovým systémom Ministerstva kultúry SR," uviedlo Ministerstvo kultúry (MK) SR.



Témou bilaterálneho rokovania bol aj aktuálny stav Európskeho aktu o slobode médií (EMFA - European Media Freedom Act), ktorý je momentálne jednou z prioritných tém Európskej únie (EÚ) v oblasti médií, ich slobody a nezávislosti. Vo vzťahu k EMFA sa ministerky zhodli na potrebe zachovať ustanovenia o verejnoprávnych médiách a na zvýšení transparentnosti pri zadávaní štátnej reklamy.



Ministerka Milanová sa v Paríži stretla aj s predstaviteľmi mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc. Generálny tajomník organizácie Reportéri bez hraníc Christophe Deloire na stretnutí s ministerkou kultúry ocenil pokrok Slovenska, prezentovaný medziročným posunom v celosvetovom rebríčku tlače z 27. na 17. miesto. Vyzval na pokračovanie v aktivitách na zvýšenie bezpečnosti novinárov, nezávislosti médií a ich dôveryhodnosti.



Pri príležitosti 30. výročia nadviazania slovensko-francúzskych diplomatických vzťahov sa vo štvrtok (4. 5.) uskutočnil v parížskej sieni Salle Gaveau slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice a medzinárodne uznávanej slovenskej sopranistky Slávky Zámečníkovej. Francúzska pošta takisto predstavila sériu poštových známok venovaných Bratislave z dielne francúzskej ilustrátorky Mathilde Laurentovej. "Je to nová séria v rámci každoročne vydávaného súboru, ktorým francúzska pošta predstavuje vybranú metropolu EÚ, kolekcia predstavuje v tomto prípade dominanty Bratislavy - Bratislavský hrad, historickú budovu radnice, Kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík) a Michalskú vežu," objasnilo MK.



Ministerka Milanová si takisto pripomenula 104. výročie výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika, pietny akt pri tejto príležitosti sa uskutočnil v Meudone pri Paríži, kde Štefánik istý čas pôsobil v tamojšom observatóriu.