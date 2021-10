Milanová: Kvóty pre slovenskú hudbu sa rušiť nebudú

Bratislava 15. októbra (TASR) - Kvóty pre slovenskú hudbu ostanú v súčasnom nastavení. Na sociálnej sieti to oznámila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), ktorá prisľúbila úpravu legislatívneho návrhu v pripomienkovom konaní.



Milanová reagovala na lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý ju v rámci pripravovanej mediálnej legislatívy požiadal o vypustenie návrhu, rušiaceho 25-percentný povinný podiel pre slovenskú hudbu v komerčných rádiách. "Hoci sa osobne stotožňujem s odborným stanoviskom ministerstva kultúry, v tomto konkrétnom bode sme dospeli k politickému rozhodnutiu ponechať aktuálny stav kvót na slovenskú hudbu a v tomto zmysle ministerstvo aj upraví návrh zákona," uviedla Milanová.



Oznámila, že svojho straníckeho šéfa upozornila na riziká, ktoré hrozia pri zachovaní súčasného stavu povinných kvót pre slovenskú hudbu v rádiách, argumentujúc postojmi Európskej komisie. "Zároveň však úplne chápem aj argumenty druhej strany," uznala ministerka, ktorá verí, že rovnaká pozornosť, aká je venovaná novému mediálnemu zákonu, sa ujde každému legislatívnemu návrhu s ambíciou zlepšiť mediálne prostredie.



Matovič v piatok uverejnil status na sociálnej sieti, v ktorom sa vyjadril, že by sa kvóty pre slovenskú hudbu rušiť nemali. Argumentoval tým, že potvrdili svoj zmysel a takáto forma podpory zo strany štátu je dôvodná.



Návrh na zrušenie povinného podielu hranosti slovenskej hudby vo vysielaní komerčných rádií je súčasťou pripravovaných legislatívnych zmien a zákona o mediálnych službách. Návrh predpokladal, že povinná kvóta pre slovenskú hudbu ostane len pre RTVS, a to v nezmenenej výške 35 percent. Proti zmene sa postavili umelci i Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), ktorí sformulovali hromadnú pripomienku a spustili i petíciu na jej podporu.



Kvóty pre slovenskú hudbu fungujú od apríla 2016, podľa aktuálneho znenia stanovuje zákon povinnosť komerčným rádiám zaradiť do celkovej odohratej produkcie za mesiac minimálne 25 percent slovenských diel, v prípade RTVS je to 35 percent. Podiel sa týka odohratých skladieb medzi 6.00 až 24.00 h.