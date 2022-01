Milanová má dôveru premiéra E. Hegera

Bratislava 13. januára (TASR) - Ministerka kultúry Natália Milanová má dôveru premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽANO). Predseda vlády to potvrdil v reakcii na otázku novinárov, či má šéfka rezortu kultúry jeho dôveru aj po medializovaných informáciách o jej spolupráci a komunikácii s bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom Tóthom.



Ministerka si mala v rokoch 2012 až 2016 nechávať upravovať blogy Tóthom. Upozornil na to Nový Čas, odvolávajúci sa na uniknutú komunikáciu medzi dvojicou. V kontakte s exnovinárom a exsiskárom mala byť Milanová aj v čase, keď začala spolupracovať s OĽANO.



Milanová kontakt s Tóthom potvrdila, bol jej kolegom. Zdôraznila, že o jeho prepojeniach na odsúdeného Mariana Kočnera netušila.



Bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Aliancia, reagoval, že oveľa lepšie by bolo, keby mala Milanová dôveru kultúrnej obce. "Tej sa šéfka rezortu dlhodobo neteší. Nie kvôli uniknutej komunikácii s kontroverzným Petrom Tóthom, ale kvôli nezvládnutiu svojej funkcie. Dnes sme sa dozvedeli aj to, že predstavitelia kultúrnej obce budú mať priestor na to, aby svoje pripomienky a postrehy mohli tlmočiť priamo premiérovi. Dnes toto gesto už nestačí. Premiér má za chod kultúry prevziať zodpovednosť aj formálne," uviedol v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.