Ministerstvo kultúry má pripravený nový kultúrny semafor

Bratislava 5. januára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR má pripravený nový kultúrny semafor, ktorý okrem iného zlepšuje podmienky organizovania hromadných kultúrnych podujatí pre očkovaných.



"Vylepšený semafor reaguje na nové vedecké poznatky a na stále vyššiu, hoci celkovo nie veľmi potešujúcu zaočkovanosť," uviedla Milanová. Dodala, že na ministerstve by "najradšej zrušili všetky kultúru obmedzujúce opatrenia, ale zdravie a ochrana ľudí majú prioritu". Milanová podľa vlastných slov chápe agóniu a úzkosť tých, ktorí umením a kultúrou žijú.



Rezort kultúry podľa Milanovej rešpektuje opatrenia odborníkov a špecialistov, to však neznamená, že "ticho sedí v kúte". Tvrdí, že obojstranne konzultuje situáciu, predpokladaný vývoj pandémie, a teda praktické možnosti, ako čo najmenej obmedzovať kultúru a životy ľudí, ale zároveň udržať riziko šírenia vírusu v únosnej miere. "Na rozdiel od iných si však počas rokovaní nerobíme selfie, nebúchame po stole a keď máme iný názor, tak sa nehádžeme o zem pred televíznymi kamerami, ale snažíme sa dosiahnuť prijateľný kompromis," poznamenala ministerka.







Zároveň pripomenula, že ministerstvo nerozhoduje a ani nerozhodovalo o pandemických opatreniach. Hlavné slovo podľa Milanovej majú autority z rezortu zdravotníctva, respektíve Úradu verejného zdravotníctva SR. "Ak by boli všetci, čo môžu, zaočkovaní, tak sa nemáme o čom baviť a žiadne dramatické opatrenia tu nemáme," podotkla.



Na možnosť otvoriť kiná, divadlá či koncertné sály podľa vzoru gastroprevádzok vyzvala iniciatíva Otvorme kultúru, ktorá upozorňuje, že súčasný stav s pretrvávajúcimi obmedzeniami pre živú kultúru je nespravodlivý. Aktívni aktéri v oblasti kultúry a umenia, ktorí argumentujú pravidlami počas podobnej epidemiologickej situácie v minulosti, preto požadujú návrat ku kultúrnemu COVID semaforu, možnosť čerpania štátnej pomoci pre prevádzky, ktoré sa rozhodnú vzhľadom na súčasné podmienky byť zatvorené, a tiež zastúpenie v konzíliu odborníkov.



Výzvu otvoriť divadlá, kiná či koncertné miesta v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia) formulovala aj strana SaS, za potrebný krok to považuje i líderka strany Za ľudí Veronika Remišová. Väčšiu angažovanosť od ministerky kultúry Milanovej v prípade snáh o oživenie kultúrnych podujatí očakáva aj jej predchodkyňa v čele rezortu Ľubica Laššáková (Hlas-SD).