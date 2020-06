Milanová: MK už začalo s prípravou výberového konania na post šéfa SND

Bratislava 7. júna (TASR) – Iniciatívu zamestnancov SND, vyzývajúcich vedenie Ministerstva kultúry (MK) SR k vyhláseniu transparentného výberového konania na post generálneho riaditeľa, vníma šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO) ako znak toho, že im na divadle záleží. V reakcii prisľúbila, že v zmysle platných právnych noriem bude dbať na to, čo zamestnanci divadla tlmočili v piatkovej (5.6.) verejnej výzve.



"Chceme, aby voľba generálneho riaditeľa SND zahŕňala verejnú prezentáciu jeho koncepcie pred výberovou komisiou zostavenou z odborníkov. Budeme postupovať riadnym a transparentným výberovým konaním, presne tak, ako je to štandardom v normálnej a vyspelej demokratickej krajine," vyhlásila ministerka. Rezort podľa nej už začal s prípravou výberového procesu.



Signatári výzvy, ku ktorým sa medzičasom pridalo už ďalších vyše 300 zamestnancov SND naprieč všetkými súbormi a zložkami divadla, žiadajú ministerku o vyhlásenie výberového konania na riaditeľa a zabezpečenie ďalších opatrení, ktoré by viedli k finančnej stabilizácii v nasledujúcich rokoch, rovnako tak k vytvoreniu mechanizmov transparentného riadenia a prevádzky SND. Pripomínajú, že mandát dočasne povereného riaditeľa Petra Kováča uplynie koncom júna. Upozorňujú ďalej, že inštitúcia čelí výzvam, ktoré nespôsobila len pandémia koronavírusu, ale aj zhoršovanie problémov z minulosti, spôsobených individuálne zlyhaniami, chybami rezortu kultúry, nedostatočnou komunikáciou medzi ministerstvom a divadlom, ako i absenciou koncepčných riešení.



V rámci výberového konania, ktoré by podľa signatárov malo byť medzníkom vo výberových konaniach na post šéfa štátnych umeleckých inštitúcií navrhuje uskutočniť medzinárodný výber s dostatočnou, minimálne dvojmesačnou lehotou pre prihlásenie kandidátov, takisto verejné vypočutie kandidátov i verejné hlasovanie výberovej komisie, v ktorej by mali mať okrem ministerstva kultúry a SND zastúpenie i predstavitelia umeleckých vysokých škôl a renomovaných českých divadiel.



Nového generálneho riaditeľa SND musí rezort kultúry hľadať po tom, ako sa bývalý riaditeľ Vladimír Antala vzdal na prelome rokov 2019/2020 postu z vážnych rodinných dôvodov. Vtedajšia ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) poverila vedením národnej inštitúcie dočasne šéfa činohry Petra Kováča. Neskôr avizovala, že vyhlásenie výberového konania na nového šéfa SND už nechá na nové vedenie rezortu.