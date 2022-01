Milanová: Petra Tótha som poznala ako kolegu

Bratislava 12. januára (TASR) – Ak má niekto záujem hrabať sa v súkromnej ukradnutej komunikácii z roku 2012, nech si poslúži. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) to pred rokovaním vlády uviedla v súvislosti s medializovanou témou týkajúcou sa uniknutej komunikácie s bývalým príslušníkom SIS Petrom Tóthom.



Ministerka zdôraznila, že medializácia sa týka ukradnutej súkromnej komunikácie pred jej vstupom do politiky s človekom, ktorého poznala výlučne ako pracovného kolegu. "O jeho prepojeniach na Mariana Kočnera som netušila," zdôraznila ministerka v krátkom vyhlásení pre médiá.



Ministerka si mala v rokoch 2012 až 2016 nechávať upravovať blogy bývalým príslušníkom SIS Petrom Tóthom. Upozornil na to Nový Čas odvolávajúci sa na uniknutú komunikáciu medzi dvojicou. V kontakte s exnovinárom a exsiskárom mala byť Milanová aj v čase, keď začala spolupracovať s OĽANO.