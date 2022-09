Milanová: Pri rozhodovaní o Drličkovi by sa malo pozerať na jeho prácu

Bratislava 21. septembra (TASR) – Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) sa neodváži špekulovať o tom, v akom reálnom ohrození je funkcia generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku, poslancom Národnej rady SR však odporúča, aby sa osobne presvedčili o zmene, ktorú Drlička dokázal urobiť v národnej divadelnej inštitúcii. Ministerka to pre TASR uviedla v súvislosti s rozhodnutím Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií o strate Drličkovej funkcie za opakované neskoré dodanie majetkového priznania. Definitívne rozhodnutie bude prijímať plénum parlamentu.



"Netrúfam si odhadnúť, ako budú poslanci hlasovať, no naozaj im odporúčam, aby sa presvedčili, ako fungovalo SND predtým, ako funguje teraz a aký kus práce sa tam za pána Drličku urobil," povedala ministerka. Súhlasí s legitimitou žiadať postih za porušenie zákona, upozorňuje však zároveň, že Drlička zaplatil za pochybenie finančnú pokutu a povinnosť si dodatočným predložením dokumentov splnil.



Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol v utorok (20. 9.) o strate Drličkovej funkcie vzhľadom na to, že v rámci jedného funkčného obdobia opakovane porušil ústavný zákon, keď dva roky po sebe podal neskoro majetkové priznanie. Rozhodnutie výboru musí ešte potvrdiť Národná rada (NR) SR.



Drlička sa bráni tým, že išlo o procesnú chybu, vyplývajúcu z počiatočnej neznalosti. Zdôrazňuje tiež, že svoju chybu napravil okamžite, ako sa o nej dozvedel. V tejto súvislosti sa preto pýta, či má byť postihnutý rovnako tvrdo, ako tí, ktorí majetkové priznanie nepodali ani po tom, keď ich na to upozornili.