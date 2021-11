Milanová: Sumu určenú pre rezort obrany po presune Múzea SNP nepoznáme

Bratislava 4. novembra (TASR) - Zatiaľ nie je jasné, koľko financií v dôsledku presunu Múzea SNP odíde z rezortu kultúry do rezortu obrany. Podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) to bude závisieť od priebehu inventarizácie či vyhodnotenia všetkých záväzkov. Do akej miery si financie zvýši Ministerstvo obrany (MO) SR, je podľa nej otázka naň. Uviedla to v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok.



"Počítame s tým, že základná suma, ktorá išla aj v minulých rokoch okrem digitalizačného centra, by mala ostať zachovaná," odpovedala Milanová na otázku nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Zaujímalo ho, koľko financií sa presunie v roku 2022 z rozpočtu Ministerstva kultúry (MK) SR do rozpočtu MO a o koľko tento rozpočet zvýši ministerstvo obrany z vlastných rozpočtových zdrojov. "Do akej miery si to zvýši samo ministerstvo obrany, je otázka na ministerstvo obrany," dodala ministerka s tým, že doložka vplyvov k návrhu hovorí, že výdavky budú v januári 2022 presunuté z MK pod MO. Hodnota bude podľa nej do veľkej miery závislá od toho, ako budú prebiehať procesy s terajšou inventarizáciou, vyhodnotením všetkých záväzkov, zmluvných vzťahov, ako aj obstarávaní.



Valášek oponoval, že z Milanovej odpovede vyplýva, že nevieme, či dostane múzeum viac peňazí a či sa presun oplatí. "Som presvedčená, že minister obrany je zodpovedný a vie, že záväzok a slovo, ktoré dal, budú platiť," reagovala ministerka. Dodala, že prebiehajú stretnutia medzi rezortami a múzeom. Skonštatovala tiež, že finančný argument bol len jedným z viacerých na presun múzea.