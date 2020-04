Milanová: Voľba nového riaditeľa SND by mala byť pripravená čo najskôr

Bratislava 26. apríla (TASR) – Voľba nového generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) by aj pre stabilizáciu situácie v tejto kultúrnej inštitúcii mala byť pripravená čo najskôr. Podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽaNO) bude pre výber nového šéfa divadla vyhlásené výberové konanie. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike taktiež avizovala prípravu mediálneho zákona, ktorý by mohol byť pripravený na jeseň.



"Chceme ísť cestou výberového konania, ktoré bude nastavené najlepšie, ako sa bude dať. Všetko, aby bolo nielen transparentné a aby ten, ktorý z neho vzíde, bol jedna akceptovaná, hotová osobnosť, ktorá bude mať víziu," skonštatovala Milanová. Poznamenala, že situácia v SND je komplikovaná, preto nie je dôvod čakať, a to ani pre pandémiu nového koronavírusu.



Voľba nového riaditeľa SND bola pôvodne naplánovaná na jarné alebo letné mesiace, podľa poslankyne NR SR a zároveň bývalej ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) sa nakoniec neudiala z dvoch dôvodov. "Nechcela som, aby nová ministerka nadobudla pocit, že som tam niekoho zabetónovala," vysvetlila Laššáková. Ďalší problém podľa nej vyvstal po "nepríjemnom" procese výberu generálneho riaditeľa Lúčnice.



Šéfka rezortu kultúry zároveň avizovala zlepšenie postavenia a slobody tlače a médií. Pomôcť má podľa nej aj nový mediálny zákon, ktorý by mohol byť hotový na jeseň. Verí, že nový zákon potrebné výsledky, po ktorých sa volá už dlho, prinesie. Ministerka tiež obhajovala plány zriadiť "vládne noviny" pre občanov. Laššáková tento návrh kritizuje a nesúhlasí, aby boli noviny financované štátom. "Ak niektoré terajšie médiá sú podstatne lojálnejšie k súčasnej vláde, potom by to možno zo strany vlády bola aj akási nedôvera," zhodnotila.



Témou diskusie bolo aj plánované efektívne nastavenie financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a tiež voľby jej riaditeľa, ktoré je ukotvené aj v programovom vyhlásení vlády (PVV). Laššáková v tejto súvislosti podotkla, že každá nová vláda prichádza s novým návrhom a systémom, na margo koncesionárskych poplatkov poznamenala, že by ich zachovala. V prípade výberu šéfa RTVS je potrebné nájsť taký model, ktorý nebude spochybniteľný každé štyri roky. Zo zachovaním koncesionárskych poplatkov súhlasí aj Milanová, ktorá pripustila, že najlepší model financovania ešte nenašli, musí byť výsledkom konsenzu všetkých.



V diskusii sa tiež venovali kultúre na Slovensku ako takej. Podľa ministerky doba ukázala nedostatky, ktoré rezort kultúry má. Niektoré inštitúcie spadajúce pod ministerstvo nefungujú podľa nej efektívne a neprinášajú želaný úžitok, je preto potrebné prehodnotiť systém ich fungovania. Bývalá šéfka rezortu jej však oponuje a tvrdí, že každá inštitúcia má svoje opodstatnenie. Nesúhlasí ani s tvrdením, že by rezort zanechala v zlom stave, poukázala aj na viaceré projekty, ktoré sa podarili, respektíve schválili. Obe sa však zhodli, že kultúrna oblasť na Slovensku si zaslúži viac financií.