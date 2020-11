Milanová: Záujem v aktuálnej dotačnej výzve je malý, som šokovaná

Bratislava 26. novembra (TASR) – Od pondelkového (23. 11.) spustenia dotačnej výzvy Ministerstva kultúry (MK) SR na pomoc tým, ktorí pracujú v technických a podporných umeleckých profesiách, registruje rezort veľmi málo žiadostí. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) preto vyzvala všetkých, ktorých sa to môže týkať, aby venovali pozornosť možnosti získať prostriedky sanujúce ekonomický dosah pandémie ochorenia COVID-19.







"Musím úprimne povedať, že malým počtom som až šokovaná, preto vyzývam všetkých, ktorým je táto výzva určená, aby svoju šancu využili, čas na podanie žiadostí je len do 2. decembra," pripomenula šéfka rezortu.



Ministerstvo kultúry (MK) SR v pondelok spustilo výzvu na pomoc tým aktérom v kultúrno-kreatívnom priemysle, ktorí prepadli cez sito doterajšej sociálnej pomoci štátu počas pandémie ochorenia COVID-19. V rámci prvej výzvy, otvorenej do 2. decembra, môžu technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle za mesiace marec až september získať podporu vo výške 540 eur za mesiac, celkovo teda 3780 eur. Žiadosti môžu podávať pracovníci, ktorí pôsobia v kultúre ako samostatne zárobkovo činné osoby a slobodné povolania.



Rozšírenie dotačnej pomoci umožňuje MK novela zákona o dotáciách v pôsobnostiach rezortu, oprávňujúca poskytovať pomoc v prípade sanácie ekonomických dosahov mimoriadnych udalostí, akou je napríklad súčasná pandémia. MK v spolupráci s umeleckou obcou v tejto súvislosti vytvorilo tiež dva nové registre, ktoré vedie Fond na podporu umenia, evidenciu profesionálnych umelcov a evidenciu iných profesionálov v kultúre.