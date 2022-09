Milanová získala od Zelenského vyznamenanie za pomoc Ukrajine

Bratislava 19. septembra (TASR) - Za pomoc a podporu Ukrajine a jej kultúre získala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy III. stupňa. O udelení ocenenia rozhodol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ocenenie jej bolo udelené za významné osobné zásluhy pri posilňovaní medzištátnej spolupráce, podpore štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny a významný prínos v šírení povedomia o ukrajinskom štáte vo svete.



Milanová považuje ocenenie za veľmi výnimočné, vďaka však podľa nej patrí aj všetkým organizáciám, ktoré pomáhajú podporiť a odprezentovať kultúru Ukrajiny na Slovensku. "Najväčším ocenením pre mňa je to, že môžeme pomáhať," uviedla. Slovensko je podľa jej slov pripravené pomáhať aj naďalej, kým to bude potrebné.



"Ocenenie sa udeľuje sa ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju kultúry Ukrajiny. Je to veľmi čestné vyznamenanie," vysvetlil ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko. Poďakoval ministerke aj celému Slovensku za pomoc. Vyzdvihol podporu charkovskému divadlu, udelenie sankcií voči ruským médiám či pomoc pri záchrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny.