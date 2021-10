Milanová:Je potrebné pozrieť sa na to, či kvóty pre hudbu splnili účel

Bratislava 14. októbra (TASR) – Podmienky, v ktorých boli zavedené kvóty pre slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní, boli úplne iné, ako sú tie v súčasnosti. Pred rokovaním vlády to v súvislosti s diskusiou, týkajúcou sa zrušenia kvót vo vysielaní súkromných rádií, povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



"Bolo by potrebné sa pozrieť aj na to, či cieľ, s ktorým boli kvóty zavádzané, bol aj naplnený," poznamenala. Podľa nej ani v prostredí EÚ nie je jednotný názor na povinný podiel pre domácu tvorbu. "Áno, sú krajiny, kde fungujú, máme však aj príklady, ktoré nám hovoria, že tie nastavenia nie sú spravodlivé,“ povedala s odkazom na výstupy Európskej komisie, týkajúce sa opatrenia v Írsku.



Zrušenie povinného 25-percentného podielu slovenských pesničiek vo vysielaní komerčných rádií má priniesť pripravovaný zákon o mediálnych službách. Povinný podiel má byť zachovaný vo vysielaní rádií RTVS, v nezmenenej výške 35 percent.



Proti návrhu zmeny, ktorá prišla bez predchádzajúcej diskusie, sa ozvali umelci i Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), ktorí sformulovali v rámci legislatívneho procesu hromadnú pripomienku. Poukazujú na to, že zmena bude znamenať jednoznačne nižšiu hranosť domácej tvorby v rádiách. Nelogickosť a nesprávnosť opatrenia vnímajú z hľadiska doterajších efektov, ktoré zavedenie kvót prinieslo. Poukazujú nielen na zvýšenie podielu domácej tvorby, ale aj nárast počtu slovenských autorov a interpretov, ktorí sa mohli vo vysielaní rádií prezentovať. Pripomínajú tiež, že podpora domácej tvorby v takejto i intenzívnejšej podobe funguje vo viacerých krajinách Európy, kvóty obstáli aj pred Ústavným súdom SR.



Milanová v stredu (13.10.) vysvetľovala opatrenie tým, že štát nemá prečo diktovať komerčným rádiám, čo majú hrať. Zdôraznila, že sa nebráni diskusii v pripomienkovom konaní. Milanovej predchodkyňa Ľubica Laššáková, ktorá teraz pôsobí v mimoparlamentnom Hlase-SD, si myslí, že „barbarské rozhodnutie“ je ďalším Milanovej krokom, ktorým poškodzuje kultúru. Exministerka zvažuje v tejto otázke zvolať aj mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá.