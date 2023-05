Miloš Mistrík, popredný slovenský divadelný teoretik má 70 rokov

Bratislava 16. mája (TASR) - Patrí medzi popredných slovenských divadelných teoretikov, ktorý je rešpektovaný aj v zahraničí. Venuje sa dejinám divadla a drámy, francúzskemu divadlu, ako aj masmédiám - dvakrát viedol Radu pre vysielanie a retransmisiu.



Teoretik a historik divadla, publicista, spisovateľ a pedagóg Miloš Mistrík má v utorok 16. mája 70 rokov.



Miloš Mistrík sa narodil 16. mája 1953 v Bratislave. V roku 1971 začal študovať divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1976 diplomovou prácou Dramatický text a predstavenie. V rokoch 1977 - 1979 pôsobil na VŠMU ako interný vedecký ašpirant. Titul profesor získal v roku 2009 v odbore dejiny a teória divadelného umenia.



Profesijný život Miloša Mistríka sa spája predovšetkým so Slovenskou akadémiou vied (SAV), do ktorej nastúpil v roku 1980. V rokoch 1980 - 1990 bol pracovníkom Umenovedného ústavu SAV, v rokoch 1990 až 2008 pôsobil ako riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV. V rokoch 1979 - 1986 bol súčasne redaktorom a v rokoch 1987 - 1995 hlavným redaktorom časopisu Slovenské divadlo.



Dva roky pôsobil v Slovenskej televízii - v roku 1994 ako programový riaditeľ STV a v roku 1995 bol poverený prípravou satelitného vysielania STV. V rokoch 1995 - 1997 pracoval v Národnom divadelnom centre v Bratislave.



Poslanci Národnej rady SR zvolili 9. februára 2005 Miloša Mistríka za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), členom ktorej bol až do februára 2017. Dvakrát, do 8. novembra 2016, kedy si RVR zvolila nového predsedu, stál na jej čele.



Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava prevažne na dve oblasti: dejiny drámy a teóriu a dejiny hereckej tvorby.



Je autorom alebo editorom mnohých knižných publikácií. Medzi nimi napríklad Blaho Uhlár (1990), Sto slovenských hier (1992), oceňovaná teoretická práca Kapitoly o hereckom umení vyšla už v druhom vydaní (1994, 2005), ďalej sú to publikácie Aj dráma je len človek... (2004), Herecké techniky 20. storočia (2018), Adolphe Appia - Dielo živého umenia (2020) či kniha Rytmika. Hellerau a Jaques-Dalcroze (2021). Do osobnej bibliografie patria okrem odborných publikácií aj beletrie Ži v Paríži (1995) a Taormina (2002).



Pre Mistríkovo odborné, literárne i publicistické dielo je charakteristická vycibrená štylistika, spojenie slovenského pohľadu s inšpiráciou vo francúzskej kultúre, ku ktorej má veľmi blízko.



Aktívne sa venoval aj pedagogickej činnosti, prednášal na domácich i zahraničných vysokých školách. V rokoch 1998 - 2002 a 2005 - 2006 pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici a od roku 2000 až 2021 ako mimoriadny profesor na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2003/2004 prednášal ako hosťujúci profesor na Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle.



Miloš Mistrík získal za svoju tvorivú činnosť viacero ocenení. Jedným zo zatiaľ posledných bola v roku 2020 výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za medzinárodnú nemecko-slovenskú publikáciu o pôsobení divadelného režiséra a podnikateľa Maxa Reinhardta (1873 - 1943) v Bratislave a okolí nazvanú Max Reinhardt a/und Bratislava/Pressburg.



"Max Reinhardt bol divadelný mág, režisér, ktorý robil obrovské predstavenia pre masy divákov, obrazové, metaforické, veľmi pekné. Bol to špičkový režisér európskeho divadla," uviedol pre TASR Miloš Mistrík, editor knihy, pri jej uvedení do života pri príležitosti Roku slovenského divadla.



Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. pôsobí v súčasnosti ako vedúci vedecký pracovník v Centre vied o umení Slovenskej akadémie vied (CVU SAV), konkrétne v Ústave divadelnej a filmovej vedy.