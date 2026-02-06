Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Milosť P. Sorrentina sa vracia do prostredia vysokej politiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Sorrentinova Milosť otvárala minuloročný filmový festival v Benátkach, odkiaľ si Toni Servillo za hlavnú úlohu prezidenta Mariana De Santisa odniesol Cenu za najlepšieho herca.

Bratislava 6. februára (TASR) - Milosť je názov najnovšieho filmu legendy talianskej kinematografie Paola Sorrentina. „Opäť sa vracia do prostredia vysokej politiky, tentoraz však sleduje príbeh fiktívneho prezidenta, ktorý stojí pred náročným rozhodnutím o udelení milosti,“ približuje snímku talianskeho režiséra distribučná spoločnosť Asociácia slovenských filmových klubov, ktorá ju uviedla do kín vo štvrtok 5. februára.

Pripomína, že Sorrentinova Milosť otvárala minuloročný filmový festival v Benátkach, odkiaľ si Toni Servillo za hlavnú úlohu prezidenta Mariana De Santisa odniesol Cenu za najlepšieho herca.

Fiktívneho talianskeho prezidenta Mariana De Santisa čakajú pred odchodom z úradu ešte posledné ťažké rozhodnutia. Na stole má dve žiadosti o milosť a jeden kontroverzný zákon. Pri výkone funkcie mu pomáha dcéra Dorotea, ktorá je právnička rovnako ako on a svoj život obetovala pre neho. „Prezidentovo hľadanie toho najlepšieho riešenia je prekladané jeho spomienkami na milovanú manželku, ktorá ho pred niekoľkými rokmi navždy opustila. A tiež podozrením, že mu bola neverná,“ uvádza k snímke distribučná spoločnosť.

Dodáva, že Sorrentino sa na filmové plátna vracia opäť po dvoch rokoch. Po svojej óde na Neapol a mladosť Parthenope (2024) sa vo svojom najnovšom filme venuje otázkam politickej moci, samoty a morálnej zodpovednosti jednotlivca. „Každý deň v správach čítame o politických rozhodnutiach, ktoré pramenia z impulzívnosti, demonštrácie sily a zvrátených predstáv o fungovaní ekonomiky. Namiesto toho som chcel ukázať, aký by prezident mal byť,“ vysvetľuje Sorrentino zámer nakrútiť film.

Milosť, ktorá mala slovenskú predpremiéru v niektorých slovenských kinách už vlani v decembri, si získala výraznú odozvu zahraničnej kritiky. Film otváral vlaňajší MMF v Benátkach, kde získal Sorrentinov dvorný herec Toni Servillo cenu za najlepší mužský herecký výkon. Talianska snímka bola tiež nominovaná na cenu za najlepší európsky scenár a za najlepší európsky herecký výkon na tohtoročných Európskych filmových cenách. Rovnako jej patrí nominácia na cenu Strieborný Hugo za najlepší scenár na Medzinárodnom filmovom festivale Chicago.


