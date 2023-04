Milták: Trestní sudcovia sa majú sťahovať do Justičného paláca v máji

Bratislava 19. apríla (TASR) - Sťahovanie trestných sudcov z bratislavských okresných súdov do budovy Justičného paláca by sa malo podľa predbežného harmonogramu začať v druhej polovici mája. Trvať by malo do polovice júna. V Justičnom paláci bude sídliť Mestský súd Bratislava I, ktorý bude mať od júna na starosti trestnú agendu. TASR to uviedol predseda Okresného súdu Bratislava I René Milták.



"K presťahovaniu justičného aparátu (vyšší súdni úradníci, tajomníčky, asistentky) by malo dôjsť najskôr 1. júna, teda dňom vzniku Mestského súdu Bratislava I, na ktorý prechádza výkon súdnictva v trestných veciach zo všetkých piatich bratislavských okresných súdov," priblížil Milták. Podateľňa v trestných veciach tak bude od 1. júna fungovať už iba v Justičnom paláci.



"To znamená, že obžaloby z Ružinova, Nového Mesta, Dúbravky a Petržalky vrátane Starého Mesta budú podávané prostredníctvom príslušných bratislavských okresných prokuratúr po novom už iba na Mestskom súde Bratislava I," podotkol pre TASR. Apeluje na bratislavskú políciu, prokuratúru, právnych zástupcov, advokátov, znalcov a iné zainteresované subjekty v rámci trestného konania vrátane obžalovaných a poškodených, aby svoje písomné a elektronické podania po 1. júni adresovali priamo Mestskému súdu Bratislava I alebo prostredníctvom elektronickej adresy podatelnaMSBA1@justice.sk.



"Kto bol do 31. mája zvyknutý chodiť na trestné pojednávania na Okresný súd Bratislava II, na Okresný súd Bratislava III, na Okresný súd Bratislava IV a na Okresný súd Bratislava V, po novom si musí zvyknúť chodiť na tieto trestné pojednávania už iba do budovy Justičného paláca," dodal. Priblížil, že okrem trestných sudcov s aparátom tam budú presunuté aj všetky trestné spisy z doterajších bratislavských okresných súdov.



Reforma súdnej mapy nadobudne účinnosť 1. júna. Jej cieľom je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy. Tiež so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.