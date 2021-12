Bratislava 14. decembra (TASR) - Mimoparlamentná Aliancia nesúhlasí so schválením zdravotníckej reformy v jej aktuálnej podobe, ako ju v utorok odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR. Ako TASR informovala jej hovorkyňa Klára Magdeme, považujú ju za chaotickú.



"Predstavitelia strany spolu s občanmi a odborníkmi volajú po skutočnej reforme zdravotníctva, na začiatku ktorej majú byť opatrenia pre stabilizáciu zdravotného personálu a posilnenie ambulantnej starostlivosti. Zdieľame názor odbornej obce, ktorá optimalizáciu siete nemocníc a rekvalifikáciu lôžok považuje za riskantný krok, ktorým by vládna koalícia ohrozila chod celého rezortu," uviedla.



Schválený zákon podľa strany nerieši zdravotnú starostlivosť pred bránami nemocníc, teda prevenciu, nedostatok personálu a posilnenie ambulantnej starostlivosti.



Nemocnice sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Podľa rezortu zdravotníctva ide o najväčšiu reformu za posledných 17 rokov. Priniesť by mala menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. V pléne ju podporilo 76 poslancov zo 146 prítomných. Proti bolo 68 poslancov a dvaja sa zdržali.