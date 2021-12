Mimoparlamentné strany sa pri referende o predčasných voľbách nezhodli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava 29. decembra (TASR) - Mimoparlamentná opozícia sa v otázke referenda o predčasných voľbách nezhoduje. Progresívne Slovensko (PS) si to podľa slov svojej predsedníčky Ireny Bihariovej vie predstaviť za istých okolností vo výnimočných prípadoch. Aliancia hovorí o potrebe jasných pravidiel, upozorňuje na hrozbu extrému v aktuálnej situácii. Podľa KDH sa má vláda meniť voľbami. SNS referendum podporuje.uviedla Bihariová.KDH podčiarklo, že vláda sa má meniť voľbami.skonštatovalo KDH. Treba podľa neho nájsť takú formu demokratickej vlády ľudu, aby jednotlivé formy, či už voľby alebo referendum, mali jasné opodstatnenie a vzájomne sa vhodne dopĺňali.zdôraznila Aliancia. Poukázala na nízku dôveru súčasnej vlády, ale aj na frustráciu a rozpoltenosť spoločnosti.SNS skonštatovala, že spustila referendum o predčasných voľbách ako prvá, pričom sa k nej pridal Hlas-SD a Smer-SD.tvrdí strana. Považuje za nelogické, že referendom možno skrátiť volebné obdobie starostovi, no nie poslancom NR SR. Jedinú cestu vidí v prijatí ústavnej zmeny v parlamente.uzavrela SNS.Smerom-SD avizovaný zber podpisov za referendum, ktoré by malo obsahovať aj otázku, či by poslanci mali zmeniť Ústavu SR, sa nechystajú podporiť KDH ani PS, SNS nevidí dôvod, aby ho nepodporila. Aliancia podčiarkla, že ak niekedy podporí zber podpisov, musí byť. Smer-SD už podľa Aliancie dokázal, v akej miere mu záleží na vôli ľudu, keď v minulosti jehovláda neakceptovala referendové rozhodnutie obyvateľov Tešedíkova o zmene názvu obce.V súvislosti s prípadným znižovaním kvóra pri referende KDH podčiarklo potrebu širokej, hĺbkovej, kvalitnej odbornej i politickej diskusie. Aliancia si myslí, že vzhľadom na doterajšiu úspešnosť referend na Slovensku by bolo lepšie uvažovať o motivácii k vyššej účasti.zdôraznila Aliancia. SNS pripomenula, že znižovanie kvóra sľuboval líder OĽANO Igor Matovič. Napriek tomu si myslí, že pre určité témy to bude do budúcna potrebné.