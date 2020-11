Mimoparlamentná SNS je znepokojená rizikami vakcíny na COVID-19

Bratislava 14. novembra (TASR) – Mimoparlamentnú SNS znepokojujú riziká vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Ako pre TASR uviedol podpredseda strany Jaroslav Paška, viaceré spoločnosti dokončujú klinické štúdie svojich produktov, no podľa jeho slov zamlčiavajú nedostatky a nejasnosti z testovania, očakávateľné komplikácie z produkčného a realizačného procesu, či riziká možných sprievodných zdravotných problémov.



Poukázal na článok The Guardian, kde sa píše o tom, že ide o úplne novú konštrukciu vakcíny, doposiaľ u ľudí komerčne nepoužitú. Paška sa preto odvoláva na odborný článok, z ktorého vyplýva, že z krátkodobého testovania nie je možné jednoznačne vylúčiť následné, doposiaľ neznáme alergické reakcie. Paška tiež hovorí o tom, že vakcína môže pôsobiť na rôznych ľudí odlišne. Pýta sa napríklad na to, ako má Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR domyslenú realizáciu distribúcie a očkovania.



"SNS má vážne obavy, že vláda SR, ani rezort zdravotníctva nie sú spôsobilí rozumne vyhodnotiť ponuky farmaceutických firiem, ani kvalitu a bezpečnosť ich vakcín," komentoval podpredseda národniarov, pričom upozornil, aby štát neobmedzoval občanom výber z dostupných typov vakcín proti novému korovírusu.



Dodal, že Maďarsko otvára cestu pre svojich občanov aj k ruskej vakcíne Sputnik V, či vakcíne EpiVakKorona, uvedeným do praxe bez ukončenej tretej fázy klinického testovania. "Výber dokončovaných vakcín je veľký, treba sa len kvalifikovane pozrieť na ich parametre, dostupnosť a ceny. Akákoľvek štátom povolená vakcína ale musí byť predovšetkým bezpečná a pred očkovaním populácie riadne klinicky otestovaná," dodal Paška s tým, že občanom musí ostať plné právo rozhodnúť sa, či a akou vakcínou si budú chrániť svoje zdravie pred hrozbou nového koronavírusu.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v stredu (11. 11.) uviedol, že Slovensko má zakontrahovaných 2,44 milióna dávok vakcín proti novému koronavírusu. Zdôraznil, že vakcíny budú zadarmo, bez doplatkov, nebudú povinné a na dobrovoľnej báze.



Poukázal na to, že vakcína, ktorú ohlásil koncern Pfizer, má úspešné klinické testovanie za sebou, s 90-percentnou účinnosťou. Slovensko má vakcínu vyjednanú cez Európsku úniu.