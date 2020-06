Most-Híd a Maďarské fórum chcú, aby sa zmenilo znenie preambuly ústavy

Bratislava 3. júna (TASR) - Zmena preambuly Ústavy SR, náprava zákona o dvojitom občianstve, prijatie obsiahleho menšinového zákona a ďalší rozvoj zaostalých zmiešane obývaných regiónov. To sú témy, ktoré od premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) žiada mimoparlamentná strana Most-Híd. Reaguje tak na utorkové (2. 6.) stretnutie s premiérom a členmi vlády, ktoré zorganizoval Matovič pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Zmenu preambuly ústavy žiada aj mimoparlamentné Maďarské fórum (MF).



Utorňajšie stretnutie vníma Most-Híd ako gesto. "Dôležité bude, či myšlienky, ktoré premiér včera prezentoval, dokáže jeho vláda premietnuť do konkrétnych činov. Ak jeho úmysel bol úprimný, jeho slová budú nasledovať aj konkrétne činy," uviedla pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.



Predseda MF Zsolt Simon povedal, že Maďari chcú byť rovnocennými občanmi aj z pohľadu preambuly ústavy. "Ak teda pán premiér a jeho vládna koalícia, ktorá má ústavnú väčšinu v parlamente, myslel svoje slová úprimne a vážne, tak ho prosíme, aby nepremárnil politickú šancu a zmenil text preambuly ústavy z 'My, národ slovenský' na 'My, občania Slovenskej republiky'," dodal Simon.