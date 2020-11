Mimoparlamentné strany ďakujú za slobodu

Bratislava 17. novembra (TASR) – Aj mimoparlamentné strany si pripomínajú 17. november 1989 a ďakujú za slobodu a demokraciu. Slovenská národná strana si tento deň uctí pietnou spomienkou.



KDH na sociálnej sieti uviedlo, že žiadny, ani ten najmenší krok k lepšiemu a spravodlivejšiemu Slovensku nie je zbytočný a má veľkú cenu. "Zvlášť v časoch rastúcej vlny extrémizmu, populizmu, relativizmu a dezinformácií. KDH vzišlo z disentu proti komunizmu a stojí na hodnotách Novembra '89," doplnilo hnutie.



Mimoparlamentná strana SPOLU ďakuje za slobodu a demokraciu. "Naše deti dnes môžu študovať a cestovať po celom svete a čítať knihy, aké chcú. Pred 31 rokmi by to nebolo možné," uviedla strana na sociálnej sieti. Ako tvrdí, deťom je potrebné pripomínať, že sloboda nie je samozrejmosť. "Je dôležité nezabúdať, že mnohé z toho, čo je dnes všedné, by bez 17. novembra nebolo," dodala strana. Progresívne Slovensko tvrdí, že sa nesmie zabudnúť na to, že so slobodou ide ruka v ruke aj veľká zodpovednosť.



SNS tvrdí, že je veľmi znepokojená spoločenským vývojom a dobou, do akej sa spoločnosť dostala. "Po parlamentných voľbách prišla zmena, na ktorú nebol skoro nikto z nás pripravený. Tridsať rokov sme žili v presvedčení, že už sa totalita a bezprávie nevrátia, že sú nadobro preč. No bol to omyl. Dnešok nám nastavil zrkadlo a zisťujeme, že sloboda prejavu a sloboda občana sú znovu potlačované, možno viac ako v minulosti," tvrdí SNS. Strana poukázala na pripravované utorkové protesty a vyzvala vojakov a príslušníkov polície, aby zvážili, či sa obrátia proti pokojnému zhromaždeniu. "Pozerajte sa okolo seba, spomeňte si na to, ako vaši rodičia na týchto miestach stáli pred rokmi aj za vašu budúcnosť a pomôžte pozbierať ľuďom čriepky slobody, ktoré terajší systém chce načisto zničiť a zahodiť do nenávratna," dodala SNS.