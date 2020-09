Mimoparlamentné strany považujú prijímané opatrenia za chaotické

Bratislava 30. septembra (TASR) – Viaceré mimoparlamentné strany považujú opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu za chaotické. Privítali by, keby boli systematické, zrejmé a nemali by sa meniť zo dňa na deň.



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pre TASR uviedlo, že rešpektuje rozhodnutia odborníkov a vyzýva na zodpovedné správanie sa občanov. Plošný zákaz hromadných podujatí však zároveň považuje za neprimeraný a nelogický. Paušálne určenie kvóty 50 účastníkov bez ohľadu na veľkosť priestorov a typ podujatia však považuje za neukončený proces, keďže mu chýba primeranosť a proporčnosť.



"Nové nariadenia musia byť zároveň v primeranom rozsahu sprevádzané kompenzačnými finančnými opatreniami osobitne v oblasti športu a kultúry. Bez tejto podpory výrazné obmedzenia fakticky znemožňujú nielen činnosť, ale aj prežitie mnohých organizácií," uviedol predseda KDH Milan Majerský, podľa ktorého to môže mať za následok rozsiahle sociálne a ekonomické dosahy.



Núdzový stav považujú kresťanskí demokrati za súbor vážnych ústavných oprávnení štátu obmedzujúcich občana. Každé opatrenie by preto malo byť nevyhnutne logické a jasne odôvodniteľné.



Predseda strany Spolu Juraj Hipš pre TASR uviedol, že ak majú byť občania zodpovední a pokojní, musí zodpovednosť a zrozumiteľnosť vyžarovať aj z najvyšších predstaviteľov štátu. "Pokoju by prospela rozvaha, jasný plán a pravidelné oznamovanie chystaných opatrení. Občania nepotrebujú vidieť každý záchvev mysle premiéra, ale jasný a zrozumiteľný plán," komentoval.



Slovenská národná strana (SNS) tvrdí, že premiér Igor Matovič (OĽANO) zatiaľ prijal také chaotické opatrenia, na základe ktorých môže na vládu SR a jeho osobu zaútočiť emócia davu. "Asi sa toho v tejto vláde neobávajú alebo im to nedochádza, čo sa deje. Chaos u zamestnávateľov, umelcov, športovcov nemá v novodobej ére Slovenska obdoby," uviedli národniari pre TASR, pričom vyzvali vládu SR, aby občanom vrátila to, čo už zobrala a adekvátne a hlavne rýchlo im kompenzovala ich životné štandardy.



"Vyhlásenie núdzového stavu je legitímnym nástrojom, ktorý umožňuje vláde reagovať na podobne náročnú situáciu, akej v súvislosti s koronavírusom momentálne čelíme," komentovala pre TASR predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová, pričom doplnila, že vzhľadom na to, že spoločnosť bola doteraz zo strany vlády Igora Matoviča svedkom chaotického a nepredvídateľného zavádzania opatrení, obáva sa, aby neprichádzalo pod rúškom núdzového stavu k ďalším krokom, ktoré budú okrem vírusu likvidovať aj živobytie desaťtisícok ľudí. Zdôraznila, že ľudia potrebujú na svoje ekonomické prežitie jasné a predvídateľné pravidlá, a zároveň prístup k efektívnej a dostupnej finančnej podpore zo strany štátu.