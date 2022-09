Mimoparlamentné strany reagujú na 30. výročie prijatia ústavy

Bratislava 1. septembra (TASR) – Ústava hovorí o tom, že práva všetkých sú rovnaké a nikto nemôže stáť pred zákonom. Pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR to uviedol šéf KDH Milan Majerský. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhlásil, že sa v ústave napriek viacerým zmenám nezmenilo to, že štátna moc pochádza od ľudí a tí ju môžu vláde aj odobrať. Predseda republikovej rady Aliancie László Sólymos zdôraznil, že Ústava SR je mladá a nevyzretá.



"Za 30 rokov prešiel tento dokument viacerými zmenami, a to aj v podstatných oblastiach. Jeho význam pre ústavný a demokratický poriadok na Slovensku je nesporný," podotkol Pellegrini. Vníma záväzok ústavu krajiny poctivo dodržiavať.



Podľa Majerského ústava ako najvyšší zákon štátu presahuje volebné obdobia a politické generácie. "Ústava nám pripomína, že práva nás všetkých sú rovnaké, že nikto nemôže stáť nad zákonom a že politici sú tu pre ľudí, nie ľudia pre politikov. Zvlášť uprostred domáceho politického napätia, a to v čase inflačnej, geopolitickej či vážnej energetickej krízy," dodal. Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine poukázal na to, že nie je samozrejmosťou môcť držať svoj osud pevne vo vlastných rukách a slobodne sa rozhodovať, kam má národ smerovať.



Počas existencie samostatného Slovenska prešla ústava podľa Sólymosa mnohými zmenami, pričom medzi nimi prevažovali kozmetické úpravy, ktorými si ju chceli aktuálne vládnuce strany zmeniť na svoj obraz. "Táto vládna garnitúra Slovensku stále dlží zmenu, ktorá by v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR vyriešila spory spojené so skrátením volebného obdobia, čím by umožnila ukončiť aj svoje vlastné trápenie," doplnil.



Ako ďalej uviedol, je potrebná snaha o zmenu preambuly tak, aby reflektovala a rešpektovala to, že Slovensko je mnohonárodnostná krajina, v ktorej príslušníci väčšiny, národnostných menšín a etnických skupín sú si rovní. Politici, poslanci a ministri musia ľuďom podľa predsedu platformy Most-Híd mimoparlamentnej Aliancie Konráda Rigóa pozorne načúvať. "Ak túto schopnosť nemajú, tak tam nemajú čo robiť," zdôraznil.



Ústava by mala byt podľa Progresívneho Slovenska pre ľudí niečo ako spoločenská zmluva, ktorú všetci občania rešpektujú. "Žiaľ, u nás tomu tak nie je, nielen z dôvodu reputácie jej autorov, ale napríklad aj preto, že si z nej spravili viaceré vlády niečo ako trhací kalendár," dodalo hnutie na sociálnej sieti. Napriek tomu plní viaceré dôležité úlohy a vo väčšine prípadov chráni ľudí pred rôznymi formami neprávosti a nespravodlivosti.



Aj podľa SNS ukázala ústava za 30 rokov svoju životaschopnosť. "Ústava SR je ucelený dokument. V dnešnej dobe by sme nemali zabúdať, že je založená na cyrilometodskej tradícii a rešpektovaní deľby moci," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.