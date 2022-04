Mimoparlamentné strany rešpektujú rozhodnutie NS SR v kauze M. Kotlebu

Bratislava 5. apríla (TASR) - Mimoparlamentné strany rešpektujú rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR v kauze šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Progresívne Slovensko zároveň vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku na začatie konania vo veci rozpustenia ĽSNS, ktorej je Kotleba predsedom. Konrádovi Rigóovi zo strany Aliancia "dvíha obočie", že takíto ľudia môžu sedieť v poslaneckých laviciach.



Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Branislav Vančo poukázal na to, že demokracia má právo sa brániť voči tým, ktorí ju chcú zničiť. "Kotleba je predsedom strany, ktorá má extrémizmus a fašizmus v DNA, navyše, to nie je prvé odsúdenie člena alebo bývalého člena tejto strany. Preto by generálny prokurátor Maroš Žilinka mal čo najskôr podať podnet na rozpustenie ĽSNS, dôkazov proti tejto strane je viac než dosť," skonštatoval Vančo.



Rigó tvrdí, že od zakázania prvého politického projektu Mariana Kotlebu sa nad jeho ďalšou extrémistickou stranou, jej členmi i nad ním samotným viackrát zmrákalo. "Špecializovaný trestný súd by ho za propagáciu neonacistických symbolov poslal do väzenia, ale podľa Najvyššieho súdu SR človek, navyše politik, za zločin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd nepatrí za mreže," podotkol Rigó. Vojna podľa neho tušenia v súvislosti s krajnou pravicou zmenila na opodstatnené obavy.



Kotlebu odsúdil Najvyšší súd SR pre šeky v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Rozsudok je právoplatný.