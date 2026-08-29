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Mimoparlamentné strany si pripomínajú 82. výročie SNP
Skutočný odkaz SNP sa nedá odmerať počtom slov, ktoré o ňom dnes zaznejú, uviedol Jaroslav Naď.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Osemdesiate druhé výročie Slovenského národného povstania (SNP) si pripomínajú aj mimoparlamentné strany. Spomínajú si na padlých vojakov, ktorí obetovali svoje životy. Svoje vyjadrenia uverejnili na sociálnej sieti.
„Skutočný odkaz SNP sa nedá odmerať počtom slov, ktoré o ňom dnes zaznejú. Oveľa viac sa ukazuje v tom, ako sa dokážeme zachovať, keď príde chvíľa, v ktorej treba niečo urobiť,“ skonštatoval predseda Demokratov Jaroslav Naď. SNP bolo podľa neho o ľuďoch, ktorí sa v rozhodujúcom momente postavili tomu, čo považovali za zlé a nespravodlivé. Tvrdí, že aj dnes sú potrebné malé povstania každý deň. V malých rozhodnutiach podľa Naďa žije odkaz SNP.
Člen predsedníctva hnutia Republika Jozef Viktorín na sociálnej sieti uviedol, že uctenie si hrdinov, ktorí obetovali svoje životy, je svätou povinnosťou a trvalou súčasťou historickej pamäte slovenského národa. „Národ, ktorý si neváži svojich padlých hrdinov a zabúda na vlastnú históriu, stráca svoju budúcnosť. Mier nie je samozrejmosť. Mier bol vykúpený obetavosťou a krvou našich predkov. Našou povinnosťou je túto obetu neustále pripomínať, s hlbokou úctou skloniť hlavu a chrániť mier pre ďalšie generácie,“ povedal.
Predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár mieni, že Slovensko si treba vedieť chrániť, presadzovať jeho záujmy a o jeho budúcnosti rozhodovať sami. „Nie ako rozhádané tábory, ale ako národ, ktorý vie, čo chce a kam smeruje,“ podotkol. SNP podľa neho pripomína, že sloboda, suverenita a mier nie sú samozrejmosťou. Apeluje, aby sa Slováci poučili z histórie, neopakovali jej chyby a hľadali to, čo ich spája, nie to, čo ich rozdeľuje. „Pretože iba jednotné a sebavedomé Slovensko môže byť silným Slovenskom,“ dodal.
„Dnes si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania a odvahu ľudí, ktorí sa postavili proti fašizmu a bojovali za slobodu našej vlasti. Ich odkaz nám pripomína, že Slovensko musí držať spolu aj v tých najťažších časoch,“ reagovalo hnutie Sme rodina.
„Skutočný odkaz SNP sa nedá odmerať počtom slov, ktoré o ňom dnes zaznejú. Oveľa viac sa ukazuje v tom, ako sa dokážeme zachovať, keď príde chvíľa, v ktorej treba niečo urobiť,“ skonštatoval predseda Demokratov Jaroslav Naď. SNP bolo podľa neho o ľuďoch, ktorí sa v rozhodujúcom momente postavili tomu, čo považovali za zlé a nespravodlivé. Tvrdí, že aj dnes sú potrebné malé povstania každý deň. V malých rozhodnutiach podľa Naďa žije odkaz SNP.
Člen predsedníctva hnutia Republika Jozef Viktorín na sociálnej sieti uviedol, že uctenie si hrdinov, ktorí obetovali svoje životy, je svätou povinnosťou a trvalou súčasťou historickej pamäte slovenského národa. „Národ, ktorý si neváži svojich padlých hrdinov a zabúda na vlastnú históriu, stráca svoju budúcnosť. Mier nie je samozrejmosť. Mier bol vykúpený obetavosťou a krvou našich predkov. Našou povinnosťou je túto obetu neustále pripomínať, s hlbokou úctou skloniť hlavu a chrániť mier pre ďalšie generácie,“ povedal.
Predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár mieni, že Slovensko si treba vedieť chrániť, presadzovať jeho záujmy a o jeho budúcnosti rozhodovať sami. „Nie ako rozhádané tábory, ale ako národ, ktorý vie, čo chce a kam smeruje,“ podotkol. SNP podľa neho pripomína, že sloboda, suverenita a mier nie sú samozrejmosťou. Apeluje, aby sa Slováci poučili z histórie, neopakovali jej chyby a hľadali to, čo ich spája, nie to, čo ich rozdeľuje. „Pretože iba jednotné a sebavedomé Slovensko môže byť silným Slovenskom,“ dodal.
„Dnes si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania a odvahu ľudí, ktorí sa postavili proti fašizmu a bojovali za slobodu našej vlasti. Ich odkaz nám pripomína, že Slovensko musí držať spolu aj v tých najťažších časoch,“ reagovalo hnutie Sme rodina.