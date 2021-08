Mimoparlamentné strany vyzdvihli hrdinstvo SNP i protifašistický odkaz

Na snímke príslušníci čestnej stráže nesú veniec počas centrálnych osláv 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici v nedeľu 29. augusta 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 29. augusta (TASR) - Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) vníma mimoparlamentná opozícia ako veľmi silný. Hovorí o hrdinstve predkov a sile vzoprieť sa ideológii. Vníma potrebu pripomínať si SNP aj preto, aby sa hrôzy minulosti neopakovali a aby sme sa z nej poučili. Viaceré strany podčiarkli dôležitosť hovoriť o význame boja proti fašizmu, pretože aj dnes podľa nich sedia v Národnej rade (NR) SR sily s podobnými tendenciami.Podľa predsedu KDH Milana Majerského nám SNP pripomína, že sloboda a demokracia stoja na každom z nás.poznamenal s tým, že život v demokratickej krajine je samozrejmosť iba do tej miery, do akej si ju budeme chrániť.SNP a hrdinstvo jeho účastníkov si podľa Progresívneho Slovenska treba pripomínať aj preto, aby sa nič podobné ako fašistický režim viac nezopakovalo.zdôraznilo.Strana Spolu rovnako poukázala na to, že v parlamente i dnes sedia sily, ktorédodala.Most-Híd považuje za dôležité hovoriť o SNP v širšom kontexte a poukazovať na súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou.poznamenal.Tlačový tajomník SMK Róbert Králik dodal, že pripomínať si pamätné dni minulosti, z ktorých plynú ponaučenia aj pre súčasné generácie, je potrebné.uviedol.podčiarklo hnutie Spolupatričnosť - Összefogás.Česť a pamiatku hrdinom SNP vzdal aj predseda SNS Andrej Danko.podotkol na sociálnej sieti.Hnutie Republika vníma SNP ako nezmazateľnú súčasť slovenských dejín a svojou účasťou vyjadruje úctu všetkým nevinným obetiam.zdôraznil predseda hnutia Milan Uhrík.