Mimoparlamentné strany vyzdvihli ústavu ako garanciu právneho štátu

Bratislava 1. septembra (TASR) - Mimoparlamentné strany hovoria o Ústave SR ako o garancii právneho štátu. Viaceré z nich upozornili na potrebu širokej diskusie pri jej prípadných novelizáciách. Maďarské strany naďalej namietajú znenie preambuly ústavy. Kým viaceré strany ako Progresívne Slovensko, Spolu či KDH vyzdvihli význam Dňa Ústavy SR, hnutie Spolupatričnosť hovorí o jeho zrušení.



"Ústava by mala byť viac ako iba najvyšší zákon v krajine, malo by ísť o spoločenskú zmluvu, ktorú medzi sebou uzavreli všetci občania SR. Žiaľ, okolnosti a aktéri vzniku našej ústavy jej veľa dôstojnosti nepridávajú," uviedol člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Branislav Vančo. Deň Ústavy SR označil za podceňovaný, no významný sviatok, keď si možno pripomenúť dôležitosť právneho štátu.



Ústava má totiž podľa neho občanov chrániť aj pred prílišnými zásahmi štátnej moci do ich práv. "Obdobie pandémie nám ukázalo, že v tejto oblasti sa ako spoločnosť ešte máme čo učiť," dodal. Myslí si, že politici by mali k zmenám ústavy pristupovať s väčšou opatrnosťou a zdržanlivosťou. Časté a populistické zmeny podľa neho ústave uberajú na vážnosti, spôsobujú ústavnoprávne problémy a niekedy vytvárajú občanov druhej kategórie.



Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že základy Ústavy SR stoja na stáročných skúsenostiach zo zápasov o národné bytie a určuje našu vlastnú štátnosť. Jej zmeny podľa neho nemožno využívať na presadzovanie osobných záujmov politikov a mala by im predchádzať širšia diskusia. "Občania SR musia mať v tento základný zákon štátu dôveru a oporu. Deň Ústavy SR preto považujeme za dôležitý pre Slovákov a jeho rušenie či prípadné spájanie s Dňom vzniku SR KDH nevníma ako otázku týchto dní," uviedol.



Za zachovanie sviatku je i strana Spolu. Poukázala pritom na potrebu praktického napĺňania ústavy. "Mala by byť živým dokumentom reflektujúcim výzvy doby. A preto napriek 18 novelám by sme sa nemali báť jej text rozširovať a vylepšovať," myslí si. Ako príklad výziev, na ktoré treba reflektovať, uviedla strana ochranu právneho štátu pred jeho zmenami extrémistickými silami, ochranu vody či digitálne výzvy v podobe garantovania rovnakých šancí cez prístup k internetu.



Ústavu označila za základný pilier právneho systému štátu aj SMK. Preto podľa slov svojho tlačového tajomníka Róberta Králika presadzuje maďarská komunita na Slovensku zmenu preambuly ústavy tak, aby štátotvorný nebol len národ slovenský, ale všetci občania SR.



Hnutie Spolupatričnosť označilo preambulu ústavy za diskriminačnú. "Základný zákon štátu, kde 20 percent obyvateľstva sa nehlási k slovenskej národnosti, sa nemôže začať slovami 'My, národ slovenský ...'," namieta s tým, že preambula tak degraduje príslušníkov národnostných menšín na druhoradých občanov. Hovorí o zrušení Dňa Ústavy SR. Tvrdí, že občania k nemu nemajú citový vzťah.